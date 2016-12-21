ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ульяновское самолётостроительное предприятие АО "Авиастар-СП" завершило годовой план по монтажу интерьера, отработке систем и оказанию услуг по техническому сопровождению самолётов Sukhoi Superjet 100 в рамках Соглашения о производственной кооперации с компанией "Гражданские самолёты Сухого".

- В 2016 году работы выполнены на 11-ти воздушных судах, - говорит руководитель проекта Виктор Герасимов. - Четыре самолёта завод передал авиакомпании "Аэрофлот", семь - Государственной транспортной лизинговой компании. Услуги по техническому сопровождению (по предполётной и послеполётной подготовке по заявкам АО "ГСС") оказаны на 18-ти SSJ 100.

В соответствии с технологическим процессом при поступлении каждого авиалайнера в АО "Авиастар-СП" производился осмотр пассажирского салона, затем устанавливались кухонные и туалетные модули, проводился монтаж боковых, потолочных, пассажирских и сервисных панелей, гардеробов и перегородок, багажных полок, облицовок дверей, напольного покрытия, аварийно-спасательного оборудования, средств противопожарной защиты, камер видеонаблюдения. Далее выполнялась отработка систем: светотехнического оборудования, подачи воды, удаления отходов, кислородного оборудования, видеонаблюдения, оповещения бортпроводников, водовакуумной системы. После настила коврового покрытия устанавливались пассажирские кресла. В завершении комплекса операций, получив одобрение выполненных работ независимой инспекцией, специалисты "Авиастара" оттранспортировывали готовое воздушное судно на территорию лётно-испытательной станции предприятия.

- Весь объём работ на самолётах Sukhoi Superjet 100 в рамках кооперации с АО "ГСС" был закреплён за ульяновским авиапредприятием Объединённой авиастроительной корпорацией, - отмечает управляющий директор АО "Авиастар-СП" Андрей Капустин. - Коллективу заводских специалистов, участвующих в реализации проекта "SSJ 100", удалось значительно увеличить темпы установки и монтажа интерьера, отработки систем - работы на каждом самолёте выполнялись всего за семь рабочих дней. А реализация технологических операций с интерьерами фирмы B/E Aerospace, выполненными с прогрессивными конструкторскими и технологическими решениями, новыми композитными материалами, высокого качества производства, дала возможность не только совершенствоваться профессиональному мастерству производственного и инженерного персонала самолётостроительного предприятия, но и применять перспективные наработки при изготовлении отечественной продукции.

Всего с 2012 года, за время плодотворного сотрудничества АО "Авиастар" с АО "ГСС", Ульяновское самолётостроительное предприятие выполнило работы по монтажу и отработке систем на 62 воздушных судах Sukhoi Superjet 100 для отечественных и зарубежных авиакомпаний: "Аэрофлот", "Газпром авиа", "Якутия", "ГТЛК", "Ю Тэйр", "Lao Central" (Лаос), "Sky Aviation" (Индонезия).