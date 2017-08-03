ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АО "Концерн "Калашников" опубликовал отчётность по РСБУ за первое полугодие 2017 года.

Объём производства в ценах реализации составил 6,6 млрд рублей. По результатам первого полугодия выручка составила 2,2 млрд рублей, зафиксирован плановый убыток в размере 715 млн рублей. Наличие убытка связано с низким объёмом отгрузки продукции в начале года в соответствии со спецификой исполнения контрактов 2017 года, основная часть выручки по которым будет отражена 4 квартале, таким образом годовые показатели ожидаются на запланированном уровне.

На сегодняшний день в состав Группы компаний "Калашников" входят: АО "Концерн "Калашников", АО "Ижевский механический завод"; судостроительные предприятия полного цикла ООО "Холдинговая компания Рыбинской Верфи" и АО "Судостроительный завод "ВЫМПЕЛ"; разработчик и производитель беспилотных летательных аппаратов самолётного и вертолётного типа ZALA AERO, разработчик и производитель бронекерамики "Бифорс" и ряд других.