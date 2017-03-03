ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АО "Уралхиммаш" изготовит 20 шаровых резервуаров объёмом 600 куб. метров для ООО "Иркутская нефтяная компания".

Шаровые резервуары предназначены для второй очереди терминала временного хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов в г. Усть-Кут (Иркутская область).

Согласно условиям договора, АО "Уралхиммаш" изготавливает, поставляет и проводит монтажные работы на промплощадке заказчика. Все работы должны быть закончены к июлю 2018 года.

АО "Уралхиммаш" имеет крепкие партнёрские связи с ООО "Иркутская нефтяная компания". В 2015 году для склада хранения СУГ в г. Усть-Кут были изготовлены и поставлены пять шаровых резервуаров V=600 куб. метров.