ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Специалисты АО "Волга" реализовали новый проект, направленный на модернизацию оборудования бумагоделательной машины №8 с целью экономии электроэнергии.

АО "Волга" продолжает снижать удельные показатели выработки электрической и тепловой энергии, а также оптимизирует объёмы потребляемой электроэнергии для собственных нужд.

В феврале текущего года внесены изменения в технологическую схему осветления оборотной воды на бумагоделательной машине №8. В результате модернизации стало возможным вывести из работы следующее оборудование: микрофильтр "ALGAS", насос подачи суперсветлого фильтрата на микрофильтр, насос подачи осветлённого фильтрата на спрысковые устройства микрофильтра, а также четыре насоса подачи спрысковой воды на сеточную часть БДМ.

Мероприятия выполнены силами бумажников АО "Волга" без привлечения подрядных организаций. Главными "идейными вдохновителями" данного проекта и его исполнителями стали оператор очистного оборудования Игорь Тюпин, старший машинист БДМ (сеточник) Сергей Лукин и замначальника бумцеха №3 по теплотехнической части Алексей Грушин.

Благодаря внесённым изменениям экономия электроэнергии составила 10 МВт/сутки (3560 МВт/год), повысилось качество оборотной воды, что, в свою очередь, улучшило качество формования бумажного полотна и снизило его обрывность на БДМ. Кроме того, в связи с остановом микрофильтра "ALGAS" отпала необходимость в приобретении расходных материалов (фильтровальной ткани для микрофильтра).

Общая годовая экономия в результате внесённых изменений составляет более 9 млн рублей.