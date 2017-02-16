ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ООО "Брянская мясная компания" (БМК), входит в АПХ "Мираторг", прогнозирует приплод 180 тысяч телят в 2017 году на фермах компании в Брянской, Смоленской, Орловской, Калужской, Тульской, Калининградской областях, что на 33% превышает показатель 2016 года.

"Мираторг" с нуля построил вертикально интегрированное производство говядины "от поля до прилавка" проектной мощностью 130 тысяч тонн высококачественного мяса в год. Поголовье специализированной мясной породы абердин-ангус на фермах компании превышает 436 тысяч голов скота. Агрохолдинг продолжает строить новые животноводческие фермы в Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской, Тульской, Калининградской областях в рамках межрегионального проекта для увеличения поголовья до 1 млн голов к 2020 году.

Основной элемент в производственной цепочке проекта КРС - это материнское стадо, которое сейчас превышает 153 тысячи голов, а к 2020 году вырастет до 330 тысяч голов. Именно оно даёт товарное поголовье для откорма, убоя и переработки, а также ремонтных тёлок, которые идут на увеличение маточного стада и замещение коров, выбывающих по естественным причинам. Сегодня "Мираторг" полностью независим от импорта маточного поголовья КРС. Для воспроизводства потомства агрохолдинг использует лучших животных из родительских пород с высокой генетикой.

Ветеринарная служба агрохолдинга включает более 60 сотрудников, специализирующихся в сфере мясного скотоводства, и использует только новейшие технологии и передовые решения. Ультразвуковое исследование проводится с целью контроля здоровья и продуктивности животных - от этого напрямую зависит не только качество мяса, но и экономическая эффективность проекта. УЗИ-диагностика позволяет с высокой точностью определить срок стельности животного, выявить патологии плода, назначить соответствующее лечение и прогнозировать сроки массового отёла.

"Полный производственный цикл "корова-телёнок" является ключевым условием экономической эффективности проекта: сформировав здоровое маточное поголовье, регулярно производящее потомство, компания отказалась от закупки скота за рубежом. Своевременное и чёткое определение стельности КРС - неотъемлемая часть всего производственного процесса. Эта работа является важной экономической составляющей работы фермы, т. к. мы имеем возможность вовремя перемещать животных в нужные группы содержания, своевременно менять рацион и планировать прирост поголовья, что в конечном итоге ведёт к снижению производственных затрат, а следовательно и к снижению себестоимости конечного продукта. Первые телята появятся на свет уже в мае. Именно они будут использоваться для заселения новых ферм в Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской, Тульской, Калининградской областях", - прокомментировала пресс-служба ООО "Брянская мясная компания" АПХ Мираторг.