AREVA NP при содействии АО "Техснабэкспорт" проведен аудит АО "ПО ЭХЗ"
08.03.2017, 18:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 27-28 февраля 2017 года представители предприятия компании AREVA NP (Франция), получающей обогащённый уран от АО "Техснабэкспорт", совместно с его экспертами провели аудит входящего в Топливную компанию Росатома "ТВЭЛ" АО "Производственное объединение Электрохимический завод" (АО "ПО ЭХЗ", г. Зеленогорск, Красноярский край).
Целью аудита была проверка соответствия системы менеджмента качества предприятия требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.
Группа аудиторов AREVA NP не обнаружила никаких несоответствий АО "ПО ЭХЗ" вышеуказанному стандарту.
Целью аудита была проверка соответствия системы менеджмента качества предприятия требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.
Группа аудиторов AREVA NP не обнаружила никаких несоответствий АО "ПО ЭХЗ" вышеуказанному стандарту.