АВТОВАЗ и Яндекс займутся интеграцией интернет-сервисов в автомобили
15.03.2017, 14:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АВТОВАЗ и компания «Яндекс» заключили меморандум о намерениях и будут совместно заниматься разработкой мультимедийных систем нового поколения, включающих информационно-развлекательные и навигационные сервисы.
Меморандум включает следующие области сотрудничества: телематические сервисы, подключённые автомобили (Connected Car – автомобиль, подключённый к сети) и мультимедиа системы. Стороны рассчитывают заключить договор о стратегическом партнёрстве до 31 декабря 2017 года, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.
Яндекс планирует участвовать в создании мультимедиа системы АВТОВАЗа на уровне адаптации своих сервисов. АВТОВАЗ, в свою очередь, планирует установку мультимедиа систем с сервисами Яндекса на основную часть производимых автомобилей LADA.
Меморандум включает следующие области сотрудничества: телематические сервисы, подключённые автомобили (Connected Car – автомобиль, подключённый к сети) и мультимедиа системы. Стороны рассчитывают заключить договор о стратегическом партнёрстве до 31 декабря 2017 года, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.
Яндекс планирует участвовать в создании мультимедиа системы АВТОВАЗа на уровне адаптации своих сервисов. АВТОВАЗ, в свою очередь, планирует установку мультимедиа систем с сервисами Яндекса на основную часть производимых автомобилей LADA.