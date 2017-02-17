АВТОВАЗ может перенести сборку лифтбека LADA Granta из Ижевска в Тольятти
17.02.2017, 11:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Производство LADA Granta в кузове «лифтбек» к концу 2017 года может быть перенесено из Ижевска в Тольятти, где также выпускается Granta, но в кузове «седан», сообщили источники на предприятии. Возможность переноса изучается, но решения ещё нет, заявил представитель АВТОВАЗа. По его словам, перенос лифтбека Granta на тольяттинский автозавод позволил бы концерну высвободить мощности под расширение выпуска LADA Vesta в Ижевске. Сейчас здесь производится седан этого семейства, а во второй половине 2017 года начнется выпуск универсала Vesta и его cross-версии.