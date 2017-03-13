ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АВТОВАЗ уже в этом году планирует поставить на Кубу тестовую партию из примерно 300 автомобилей LADA. Об этом сообщил президент автоконцерна Николя Мор, который принял участие в презентации АВТОВАЗа для кубинских транспортных компаний, которая состоявшейся в Гаване.

"АВТОВАЗ заинтересован в продажах на Кубе. Сейчас мы обсуждаем с кубинским Министерством транспорта тестовые поставки в объёме примерно 300 автомобилей с целью проверить реакцию рынка", - сказал Мор. По его словам, пока речь идёт о двух моделях - Vesta и Largus.

Ожидается, что первые партии машин прибудут на остров уже в мае и поступят в распоряжение таксомоторных, прокатных и туристических компаний, которые начнут их обкатку. Если по её итогам на Кубе примут решение о покупке российских автомобилей, контракт на их поставку может быть подписан в 2018 году.

"В последний раз мы продавали на Кубе новые машины 12 лет назад. Теперь встал вопрос о том, как нам вернуться на этот рынок", - заявил глава АВТОВАЗа, отметив, что Куба входит в экспортную стратегию компании.

Возвращению АВТОВАЗа на остров Свободы должен поспособствовать Внешэкономбанк. Как сообщил торговый представитель Российской Федерации в Республике Куба Александр Богатырь, кубинцы заинтересованы в длинных кредитах. "ВЭБ готов предоставить кредиты сроком на четыре года и даже до пяти лет. Это способствует продвижению российских автомобилей на Кубе", - отметил российский торгпред.

По его словам, перспективы у АВТОВАЗа хорошие. "На Кубе по-прежнему, со времён Советского Союза, очень высока популярность российских автомобилей. Эти машины здесь уважают, любят и ценят. Куба не на словах, а на деле приветствует развитие сотрудничества с Россией по всем направлениям, в том числе в области автотранспорта", - сказал Богатырь.