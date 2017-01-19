ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В планах АВТОВАЗа – пополнить ряды своего конструкторского бюро 250 молодыми специалистами, которые будут задействованы в разработке новых продуктов LADA. Об этом во время оглашения своего ежегодного послания сообщил губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

В пресс-службе предприятия подтвердили эту информацию. Речь идёт об усилении инженерной службы завода – указанные 250 специалистов будут приняты на работу в течение ближайших трёх лет.



Первый из таких новых продуктов - система LADA Connect, которая позволяет управлять некоторыми функциями автомобиля на расстоянии, с помощью смартфона и специального программного обеспечения.

