ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Модельная линейка LADA в ближайшие десять лет будет пересмотрена, в ней появятся новые модели, в числе которых – ультрабюджетный автомобиль, президент АВТОВАЗа Николя Мор.



Какие ещё модели войдут в пул заявленных новинок, можно пока только предположить. Вероятно, это обычная версия универсала Vesta и кросс-вариант седана модели, серийная перспектива которого уже определена. Также модельный ряд пополнит полноприводный LADA XRAY Cross.



На автосалоне в Москве, который прошёл в конце лета этого года, АВТОВАЗ представил концептуальный кроссовер LADA XCODE. Предполагается, что он заменит хэтчбек LADA Kalina с поправками на позиционирование и целевую аудиторию.



Из очевидного – обновлённый внедорожник LADA 4x4 текущей генерации и его преемник, который, возможно, подрастёт в габаритах, лишится утилитарности и поборется за покупателя в сегменте компактных кроссоверов.