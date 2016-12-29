АВТОВАЗ привлекает зарубежных поставщиков в РФ
29.12.2016, 11:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АВТОВАЗ повышает уровень локализации своих новых моделей. Автогиганту удалось договориться с компанией Daewon, которая производит каркасы для автокресел LADA Vesta, о размещении производства в Ижевске. Об этом сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
По словам топ-менеджера, АВТОВАЗ продолжит повышать уровень локализации новых моделей за счёт активного привлечения иностранных поставщиков в Россию. Он добавил, что перед компанией стоит задача за три года поднять локализацию Vesta и XRAY на 10 п.п.
В октябре чешская компания Brisk открыла в Тольятти производство свечей зажигания. Объёмы продаж свечей зажигания этой марки в России составляют 25 млн штук в год - это примерно 20% отечественного рынка.
По словам топ-менеджера, АВТОВАЗ продолжит повышать уровень локализации новых моделей за счёт активного привлечения иностранных поставщиков в Россию. Он добавил, что перед компанией стоит задача за три года поднять локализацию Vesta и XRAY на 10 п.п.
В октябре чешская компания Brisk открыла в Тольятти производство свечей зажигания. Объёмы продаж свечей зажигания этой марки в России составляют 25 млн штук в год - это примерно 20% отечественного рынка.