ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АВТОВАЗ раскрыл первые подробности о реализации проекта LADA 4x4 нового поколения. В настоящее время компания изучает оптимальные варианты платформы для этого автомобиля. В том числе, с возможной архитектурой поперечного силового агрегата, что является глобальной тенденцией в сегменте 4x4/SUV с двигателями мощностью до 200 л.с., сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

На предприятии создаётся специальная команда инженеров, в задачи которой входит развитие проекта LADA 4x4 NG в тесной кооперации со специалистами Альянса Renault-Nissan. «Наша основная цель – создать высококонкурентный автомобиль с выдающимися внедорожными возможностями, предназначенный для России и экспортных рынков», – отмечают на АВТОВАЗе. О дальнейших деталях и сроках реализации проекта в компании пообещали сообщить дополнительно.