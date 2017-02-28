АВТОВАЗ в апреле приступит к производству обновлённой версии LADA 4x4
28.02.2017, 13:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ АВТОВАЗ в апреле приступит к производству обновлённой версии LADA 4x4. Напомним, днём рождения этого внедорожника считается 5 апреля. Вероятно, к этой дате приурочат начало выпуска и премьерный показ модели. Также АВТОВАЗ готовит серию мероприятий в честь юбилея автомобиля – в июле в дилерских центрах пройдёт презентация обновлённой версии для клиентов.
Что будет включать в себя обновление, пока официально не раскрывается. По данным источников, обновлённая LADA 4x4 будет представлена в эксклюзивной юбилейной спецверсии «40 Anniversary», которую отличают оригинальные дверные карты, обивка сидений, шильдики; для модели будет предусмотрено шесть эксклюзивных цветов. Не исключено, что внедорожник укомплектуют колёсными дисками нового дизайна. Можно предположить, что покупатели получат памятный сертификат, как это было с «юбилейными» Vesta и XRAY, которые были выпущены в спецверсии в честь 50-летия завода.
В пресс-центре АВТОВАЗа подтвердили, что к юбилею LADA 4x4 будет выпущена специальная версия автомобиля, посвящённая 40-летию модели. Однако её параметры окончательно не утверждены и говорить о деталях пока преждевременно, отметили на предприятии.
Каков объём выпуска LADA 4x4 в новой спецверсии, неизвестно, но выпуск планируют осуществлять на протяжении 2017 года. Наверное, количество собранных внедорожников будет регламентироваться спросом.
Ранее сообщалось, что обновлённая LADA 4x4 получит другие фонари и пересмотренный интерьер. По технической части никаких изменений не предвидится.
Напомним, текущее поколение LADA 4x4 предлагается с двигателем объёмом 1,7 литра и мощностью 83 л.с., который агрегатируется с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Внедорожник оснащён системой постоянного полного привода и двуступенчатой «раздаткой».
Цена на модель в трёхдверном кузове начинается от 475900 рублей, «пятидверка» обойдётся минимум в 520700 рублей. Каждая из модификаций доступна к заказу в исполнении Urban, которое отличает иная обивка салона, расширенный пакет опций и пластиковые бамперы.
Также LADA 4x4 можно заказать в спецверсиях Elbrus Edition и Snow Queen. Недавно можно было купить внедорожник в оранжевом и чёрном «металлике», но теперь такие варианты с сайта LADA исчезли, и, возможно, эти эмали окажутся в списке доступных для LADA 4x4 40 Anniversary.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам января 2017 года продажи LADA 4x4 составили 1627 машин, что на 1,1% выше показателя годичной давности.
Что будет включать в себя обновление, пока официально не раскрывается. По данным источников, обновлённая LADA 4x4 будет представлена в эксклюзивной юбилейной спецверсии «40 Anniversary», которую отличают оригинальные дверные карты, обивка сидений, шильдики; для модели будет предусмотрено шесть эксклюзивных цветов. Не исключено, что внедорожник укомплектуют колёсными дисками нового дизайна. Можно предположить, что покупатели получат памятный сертификат, как это было с «юбилейными» Vesta и XRAY, которые были выпущены в спецверсии в честь 50-летия завода.
В пресс-центре АВТОВАЗа подтвердили, что к юбилею LADA 4x4 будет выпущена специальная версия автомобиля, посвящённая 40-летию модели. Однако её параметры окончательно не утверждены и говорить о деталях пока преждевременно, отметили на предприятии.
Каков объём выпуска LADA 4x4 в новой спецверсии, неизвестно, но выпуск планируют осуществлять на протяжении 2017 года. Наверное, количество собранных внедорожников будет регламентироваться спросом.
Ранее сообщалось, что обновлённая LADA 4x4 получит другие фонари и пересмотренный интерьер. По технической части никаких изменений не предвидится.
Напомним, текущее поколение LADA 4x4 предлагается с двигателем объёмом 1,7 литра и мощностью 83 л.с., который агрегатируется с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Внедорожник оснащён системой постоянного полного привода и двуступенчатой «раздаткой».
Цена на модель в трёхдверном кузове начинается от 475900 рублей, «пятидверка» обойдётся минимум в 520700 рублей. Каждая из модификаций доступна к заказу в исполнении Urban, которое отличает иная обивка салона, расширенный пакет опций и пластиковые бамперы.
Также LADA 4x4 можно заказать в спецверсиях Elbrus Edition и Snow Queen. Недавно можно было купить внедорожник в оранжевом и чёрном «металлике», но теперь такие варианты с сайта LADA исчезли, и, возможно, эти эмали окажутся в списке доступных для LADA 4x4 40 Anniversary.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам января 2017 года продажи LADA 4x4 составили 1627 машин, что на 1,1% выше показателя годичной давности.