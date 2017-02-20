ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АВТОВАЗ с сегодняшнего дня возвращается к полному рабочему графику пять дней в неделю. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия, напомнив, что четырёхдневный режим работы был введён на АВТОВАЗе с 17 октября 2016-го до 19 февраля 2017 года с целью сохранения персонала.

По итогам января российские дилеры АВТОВАЗа реализовали 16334 машины, что на 5% выше показателя годичной давности. Таким образом, продажи автомобилей LADA показывают непрерывный рост седьмой месяц подряд.



Бестселлером АВТОВАЗа в прошлом месяце остаётся LADA Granta, чьи продажи составили 4624 единицы (-37%).