ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Акционеры АВТОВАЗа на внеочередном собрании одобрили второй этап допэмиссии, в ходе которого планируется разместить 9 млрд 250 млн акций номинальной стоимостью 5 руб. по цене 10,3 руб. за бумагу.

Акции могут быть оплачены денежными средствами в рублях РФ, долларах США или евро по официальному курсу Банка России, установленному на дату начала размещения, говорится в сообщении АВТОВАЗа. Допускается оплата путём зачёта встречных денежных требований к компании, пишет агентство "Финмаркет".

Как сообщалось, в рамках второго этапа допэмиссии акции будут размещаться по закрытой подписке, их потенциальный приобретатель - Alliance Rostec Auto B.V. (СП "Ростеха" и альянса Renault-Nissan).

В настоящее время уставный капитал АВТОВАЗа разделён на 5 млрд 188 млн 752 тыс. 418 акций, таким образом, при размещении допэмиссии в полном объёме он может вырасти в 2,8 раза. Исходя из цены 10,3 руб., размер допэмиссии может достигнуть 95,275 млрд руб.



Как отмечалось в отчётности АВТОВАЗа, в ходе первого этапа допэмиссии Alliance Rostec Auto B.V. приобрёл 1,65 млрд акций допвыпуска за 14,85 млрд руб., кипрская Renaissance Securities Limited - 1,25 млрд акций на 11,25 млрд руб., "прочие" - 4 млн 524 тыс. 987 акций на 41 млн руб.

Основными акционерами АВТОВАЗа, владеющими голосующими акциями, с учетом допэмиссии, на 31 декабря 2016 года являлись Alliance Rostec Auto B.V. (64,6%), Renaissance Securities Limited (24,095), прочие акционеры - 11,31%.

Структура владения Alliance Rostec Auto B.V. по состоянию на 31 декабря 2016 года выглядела следующим образом: 73,3% - у Renault s.a.s., 17,55% - у "Ростеха", 9,15% - у Nissan International Holding B.V.