ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Санкт-Петербурге 14-16 марта 2017 года пройдёт конференция «AutoInvest 2017», которая впервые состоится на одной площадке с Петербургской технической ярмаркой. Традиционно конференция проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Правительства Санкт-Петербурга, стратегическим партнером выступает ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ».



Как отмечают организаторы «AutoInvest 2017», российская автопромышленность – одна из важнейших отраслей экономики, которая обеспечивает российский автомобильный рынок, организует большое количество рабочих мест и находится в тесной связи с другими секторами промышленности. Сегодня в сложившихся экономических условиях автомобильной промышленности необходим комплексный подход к решению ключевых проблем отрасли. С целью формирования профессиональной площадки для обсуждения актуальных направлений развития автопромышленности и выработки практических рекомендаций для создания конкурентоспособной отрасли 14-16 марта в Санкт-Петербурге состоится XI ежегодная международная конференция по привлечению инвестиций в производство комплектующих для автомобильной промышленности «AutoInvest 2017».



Среди докладчиков «AutoInvest 2017»: Сергей Мовчан, вице-губернатор Санкт-Петербурга; Алексей Гогенко, заместитель генерального директора по стратегическому развитию ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»; Чой Донг Ель, генеральный директор «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»; Ино Муберг, генеральный директор «Трак Продакшн Рус»; Вячеслав Жигалов, вице-президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры»; Константин Евстюхин, директор по сопровождению экспортных проектов «Российский экспортный центр»; Станислав Люгай, исполнительный директор НП «Национальная газомоторная ассоциация»; Никита Пушкарев, коммерческий директор GEFCO Россия; Ольга Торбич, генеральный директор «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино»; Юрий Трощенко, младший партнер McKinsey & Company; Алексей Волостнов, директор по развитию бизнеса Frost & Sullivan.