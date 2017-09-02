ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В первом полугодии 2017 года спрос на столичные апартаменты увеличился сразу на 26 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Как сообщают эксперты компании "Метриум Групп", за 6 месяцев в Москве было продано 114000 квадратных метров апартаментов в различных проектах. А это на 37 процентов больше, чем годом ранее.Специализированный ресурс предлагаетс панорамными видами на набережную Невы. NEVA SKY – жизнь на высоте. Новый знаковый объект северной столицы. Подробную информацию Вы можете получить по телефону +7 (812) 900-22-33Средняя площадь проданных апартаментов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросла с 47,9 до 51,9 кв. м. Средняя стоимость проданного апартамента составила 11,6 млн рублей.Рост спроса на апартаменты эксперты связывают с увеличением числа доступных предложений: динамика продаж новых комплексов с апартаментами по итогам полугодия оказалась сопоставима объектам с квартирами.Второй фактор роста — это экономическая стабилизация, благодаря которой на рынок вернулись ограничившие свою активность в кризис обеспеченные покупатели, обеспечившие спрос на апартаменты бизнес-класса.

Апартаментами принято считать жильём в многоэтажных бизнес-комплексах, на площади которого имеется всё, что необходимо для комфортного проживания. Их основное отличие от квартиры заключается в наличии полного пакета сервисного обслуживания – уборки, охраны, видеонаблюдения, службы консьержа, а за коммунальные услуги, ремонт, эксплуатацию здания, придомовой территории отвечает не ЖСК, а управляющая компания, обслуживающая здание, в котором находятся апартаменты.

Свободная планировка предлагает своим владельцам большое количество творческих решений. Территориально большинство подобных предложений сосредоточено в центре города, поэтому владелец имеет более высокий уровень транспортной доступности. Также большое значение имеет близость всех важных городских объектов. Важным фактором, во многом определяющим класс апартаментов, являются инженерные системы, установленные в комплексе и конкретно каждом жилом помещении. Такое приобретение является идеальным решением для представителей бизнес-структур – здесь можно организовать представительство или штаб-квартиру.