ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Audi больше не будет указывать рабочий объём двигателей в обозначении своих моделей. Теперь вместо указания объема двигателя появятся две другие цифры, отражающие условный уровень мощности силовой установки. Так, число 30 в названии модели будет применяться для силовых установок мощностью от 110 до 130 л.с., 45 – для диапазона от 230 до 252 л.с., 70 – при мощности свыше 544 л.с.

Первым новое обозначение модификаций решено применить на флагманском седане Audi A8 последнего поколения. Версия с 3-литровым дизелем мощностью 285 л.с. будет называться A8 50 TDI quattro, c 3-литровым бензиновым мотором мощностью 340 л.с. – А8 55 TFSI quattro.

Напомним, что сейчас большинство автомобилей Audi маркируются так: первая буква (A, Q) и цифра (от 1 до 8) обозначают модель (семейство ТТ титульной цифры не имеет), за ними следуют две разделённые точкой цифры, указывающие на рабочий объём двигателя внутреннего сгорания, и буквы, обозначающие тип двигателя (например, 1.4 TFSI или 3.0 TDI), после чего указывается тип системы полного привода (если она есть) — quattro, ultra.