Audi отложила выход на рынок России кроссовера Q2
29.12.2016, 10:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Самый компактный кроссовер Audi был представлен ещё в марте и уже продается в Европе. Изначально в компании обещали, что на российский рынок Q2 выйдет в начале 2017 года, однако этим планам сбыться не суждено.
Как сообщили в представительстве Audi, окончательное решение о выводе модели на наш рынок до сих пор не принято. Это значит, что даже если в компании дадут модели зелёный свет до конца зимы, то у дилеров кроссоверы появятся не раньше третьего квартала.
Напомним, что Audi Q2 длиной 4190 мм – это прямой конкурент паркетника Mini Countryman. "Двушка" создана на модульной платформе MQB, а салон оформлен почти так же, как у легковой модели A3, – с убирающимся экраном медиасистемы и опционным дисплеем вместо комбинации приборов.
В Европе Audi Q2 предлагается с тремя моторами на выбор: это бензиновая турбочетвёрка 1.4 TFSI (150 л.с.), а также дизели 1.6 TDI (116 л.с.) и 2.0 TDI (150 или 190 л.с.). Позже должны появиться ещё и модификации с бензиновыми двигателями 1.0 TFSI (116 л.с.) и 2.0 TFSI (190 л.с.).
Как сообщили в представительстве Audi, окончательное решение о выводе модели на наш рынок до сих пор не принято. Это значит, что даже если в компании дадут модели зелёный свет до конца зимы, то у дилеров кроссоверы появятся не раньше третьего квартала.
Напомним, что Audi Q2 длиной 4190 мм – это прямой конкурент паркетника Mini Countryman. "Двушка" создана на модульной платформе MQB, а салон оформлен почти так же, как у легковой модели A3, – с убирающимся экраном медиасистемы и опционным дисплеем вместо комбинации приборов.
В Европе Audi Q2 предлагается с тремя моторами на выбор: это бензиновая турбочетвёрка 1.4 TFSI (150 л.с.), а также дизели 1.6 TDI (116 л.с.) и 2.0 TDI (150 или 190 л.с.). Позже должны появиться ещё и модификации с бензиновыми двигателями 1.0 TFSI (116 л.с.) и 2.0 TFSI (190 л.с.).