ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно материалам исследования "Автостат Инфо", рынок новых автобусов в России вырос на 46% за период первых четырёх месяцев. Только за апрель прирост продаж в сегменте автобусов составил 24%.

В количественном выражении, как отмечают аналитики, объём реализации такой техники увеличился за январь-апрель с 2452 ед. в прошлом году до 3576 ед. в нынешнем. В апреле рост продаж автобусов в абсолютных цифрах относительно прошлого года составил 942 ед. против 759 шт.

Лидер автобусного рынка, марка "ПАЗ", увеличил в апреле свой отрыв от конкурентов и реализовал 561 новый автобус, что на 25% превысило продажи прошлого года. В то же время на 64,6% вырос объём продаж новых "ЛИАЗов", до 130 ед. На 124,3% было продано больше автобусов "Волжанин" (всего 83 ед.). А продажи автобусов "НЕФАЗ", наоборот, сократились на 51% до 48 ед. На пятое место по продажам в апреле вышла марка Youtong с результатом 23 проданных автобусов. В рейтинге за январь-апрель "ПАЗ" занимает первое место с результатом 1973 проданных ед. техники, что на 43,7% больше, чем было продано годом ранее. "ЛИАЗ", который занимает по-прежнему вторую строчку рейтинга, продал за этот период 643 автобуса, увеличив прошлогодний показатель на 125,6%. Третье место сохраняет за собой "НЕФАЗ", объём продаж которого за этот период составил 287 ед. техники (-15%). Четвёртое и пятое места занимают "Волжанин" и "УРАЛ" - 151 ед. (+129%) и 110 шт. (-5,2%) соответственно.

Отметим, что апрельский результат продаж новых автобусов в России хотя и превышает мартовский показатель (759 ед.), но пока не дотягивает до рекордных продаж января, когда было продано 1026 ед. техники.