ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным продаж Ford Sollers, по итогам 2016 года двигатели семейства Ford EcoBoost активно набирают популярность в России. В прошлом году 25% покупателей автомобилей Ford в России остановили свой выбор на турбированных двигателях EcoBoost. Рост числа поклонников передовых двигателей семейства EcoBoost относительно результатов 2015 года составил 5%, сообщает пресс-служба Ford Sollers.

Как отмечается, спрос на двигатели EcoBoost увеличивается на всех российских моделях, которые оснащаются данными двигателями. Так, в 2016 году 28% покупателей Ford Mondeo выбрали двигатели EcoBoost, тогда как годом ранее их число составило 18%.

Среди покупателей Ford Focus в прошлом году выбор в пользу двигателей EcoBoost сделали 17%, против 14% в 2015 году. Среди покупателей полноприводного внедорожника Ford Explorer поклонники двигателей семейства EcoBoost насчитывают 10% по итогам 2016 года, в то время как в 2015 году их выбрали 9% покупателей модели.

Лидером по выбору покупателями двигателей EcoBoost в России является Ford Kuga – в 2016 году 40% покупателей данной модели остановили свой выбор на двигателях EcoBoost.

Специально для поклонников среднеразмерного кроссовера Kuga и турбированных двигателей EcoBoost компания Ford Sollers приготовила специальное предложение. До 31 марта при покупке нового кроссовера Ford Kuga, оснащённого двигателем EcoBoost 1,5 л мощностью 150 или 182 л.с., клиенты бесплатно получают сервисный продукт Ford Сервис Контракт, который продлевает гарантию на автомобиль до пяти лет или до достижения суммарного пробега 100 тыс. км.