Автомобили Ford с турбированными двигателями набирают популярность в России
08.03.2017, 16:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным продаж Ford Sollers, по итогам 2016 года двигатели семейства Ford EcoBoost активно набирают популярность в России. В прошлом году 25% покупателей автомобилей Ford в России остановили свой выбор на турбированных двигателях EcoBoost. Рост числа поклонников передовых двигателей семейства EcoBoost относительно результатов 2015 года составил 5%, сообщает пресс-служба Ford Sollers.
Как отмечается, спрос на двигатели EcoBoost увеличивается на всех российских моделях, которые оснащаются данными двигателями. Так, в 2016 году 28% покупателей Ford Mondeo выбрали двигатели EcoBoost, тогда как годом ранее их число составило 18%.
Среди покупателей Ford Focus в прошлом году выбор в пользу двигателей EcoBoost сделали 17%, против 14% в 2015 году. Среди покупателей полноприводного внедорожника Ford Explorer поклонники двигателей семейства EcoBoost насчитывают 10% по итогам 2016 года, в то время как в 2015 году их выбрали 9% покупателей модели.
Лидером по выбору покупателями двигателей EcoBoost в России является Ford Kuga – в 2016 году 40% покупателей данной модели остановили свой выбор на двигателях EcoBoost.
Специально для поклонников среднеразмерного кроссовера Kuga и турбированных двигателей EcoBoost компания Ford Sollers приготовила специальное предложение. До 31 марта при покупке нового кроссовера Ford Kuga, оснащённого двигателем EcoBoost 1,5 л мощностью 150 или 182 л.с., клиенты бесплатно получают сервисный продукт Ford Сервис Контракт, который продлевает гарантию на автомобиль до пяти лет или до достижения суммарного пробега 100 тыс. км.
Как отмечается, спрос на двигатели EcoBoost увеличивается на всех российских моделях, которые оснащаются данными двигателями. Так, в 2016 году 28% покупателей Ford Mondeo выбрали двигатели EcoBoost, тогда как годом ранее их число составило 18%.
Среди покупателей Ford Focus в прошлом году выбор в пользу двигателей EcoBoost сделали 17%, против 14% в 2015 году. Среди покупателей полноприводного внедорожника Ford Explorer поклонники двигателей семейства EcoBoost насчитывают 10% по итогам 2016 года, в то время как в 2015 году их выбрали 9% покупателей модели.
Лидером по выбору покупателями двигателей EcoBoost в России является Ford Kuga – в 2016 году 40% покупателей данной модели остановили свой выбор на двигателях EcoBoost.
Специально для поклонников среднеразмерного кроссовера Kuga и турбированных двигателей EcoBoost компания Ford Sollers приготовила специальное предложение. До 31 марта при покупке нового кроссовера Ford Kuga, оснащённого двигателем EcoBoost 1,5 л мощностью 150 или 182 л.с., клиенты бесплатно получают сервисный продукт Ford Сервис Контракт, который продлевает гарантию на автомобиль до пяти лет или до достижения суммарного пробега 100 тыс. км.