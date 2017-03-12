Автомобильный рынок в России в 2017 году может показать рост на 5-7 процентов
12.03.2017, 14:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В прошлом году продажи новых автомобилей подстегивали девальвационные настроения. Постепенно они меняются, но ситуация остается сложной и в 2017 году. Об этом на конференции «Автомобильный рынок России – 2017. Итоги и прогнозы» заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.
«Все ждут быстрого восстановления былых объёмов продаж, но этого не происходит. На недавнем экономическом форуме в Сочи прозвучала информация о том, что первый месяц нового года показал устойчивый экономический рост, а в продажах новых легковых машин начало года снова показало «минус». Очевидно, что количество желающих приобрести новый автомобиль вырастет, как только появится прочная уверенность в завтрашнем дне. Мой прогноз на 2017 год: рост объёмов продаж по итогам сезона в пределах 5-7% от значений прошлого года, хотя в силу макроэкономических показателей может быть и «минус» на такую же величину», - отметил г-н Мосеев.
Независимо от марки, год для дилеров будет тяжёлым. Доходность по новым моделям почти нулевая. И ситуацию в корне преломить нельзя, иначе исчезнут каналы по trade-in и сервису. По словам руководителя РОАД, сервис в 2017 году ждёт «яма»: три года продажи новых автомобилей снижались, и рынок сервисных услуг серьёзно упал. Главным драйвером роста останутся автомобили с пробегом. Для сравнения: в США и ЕС доля таких машин доходит до 30%, а в РФ – около 11%. Иными словами, есть ориентир для роста.
Что касается участников российского рынка, то его снова может кто-то покинуть, а кто-то, например Cadillac, Infiniti, Jaguar, останется с нишевым продуктом. В массовых продажах бал будут править Hyundai, KIA, Volkswagen, Skoda, Renault, Nissan. В премиум-сегменте «на коне» останутся Mercedes-Benz, Lexus, BMW, Audi.
«Мы очень часто выдаём желаемое за действительное, а нужно уметь правильно оценивать факты. Дилерская сеть с начала кризиса сократилась на тысячу предприятий, с рынка ушло много моделей, и не каждой из них нашлась замена… Сейчас на рынке РФ нет 30% от модельного ряда 2014 года – их просто невыгодно ввозить! Отчасти сыграло свою роль введение системы ГЛОНАСС, при которой сертификация тех же кабриолетов при штучных продажах – дело неоправданно дорогое», - подчеркнул г-н Мосеев.
«Все ждут быстрого восстановления былых объёмов продаж, но этого не происходит. На недавнем экономическом форуме в Сочи прозвучала информация о том, что первый месяц нового года показал устойчивый экономический рост, а в продажах новых легковых машин начало года снова показало «минус». Очевидно, что количество желающих приобрести новый автомобиль вырастет, как только появится прочная уверенность в завтрашнем дне. Мой прогноз на 2017 год: рост объёмов продаж по итогам сезона в пределах 5-7% от значений прошлого года, хотя в силу макроэкономических показателей может быть и «минус» на такую же величину», - отметил г-н Мосеев.
Независимо от марки, год для дилеров будет тяжёлым. Доходность по новым моделям почти нулевая. И ситуацию в корне преломить нельзя, иначе исчезнут каналы по trade-in и сервису. По словам руководителя РОАД, сервис в 2017 году ждёт «яма»: три года продажи новых автомобилей снижались, и рынок сервисных услуг серьёзно упал. Главным драйвером роста останутся автомобили с пробегом. Для сравнения: в США и ЕС доля таких машин доходит до 30%, а в РФ – около 11%. Иными словами, есть ориентир для роста.
Что касается участников российского рынка, то его снова может кто-то покинуть, а кто-то, например Cadillac, Infiniti, Jaguar, останется с нишевым продуктом. В массовых продажах бал будут править Hyundai, KIA, Volkswagen, Skoda, Renault, Nissan. В премиум-сегменте «на коне» останутся Mercedes-Benz, Lexus, BMW, Audi.
«Мы очень часто выдаём желаемое за действительное, а нужно уметь правильно оценивать факты. Дилерская сеть с начала кризиса сократилась на тысячу предприятий, с рынка ушло много моделей, и не каждой из них нашлась замена… Сейчас на рынке РФ нет 30% от модельного ряда 2014 года – их просто невыгодно ввозить! Отчасти сыграло свою роль введение системы ГЛОНАСС, при которой сертификация тех же кабриолетов при штучных продажах – дело неоправданно дорогое», - подчеркнул г-н Мосеев.