ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Японский авторынок в июле сократился на 1,3% до 241127 единиц, без учёта мини-каров с объёмом двигателя до 660 куб. см. За семь месяцев 2017 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 1 млн 818 тыс. 944 машины (+9,1%).