Авторынок Японии в июле ушёл "в минус"
02.08.2017, 10:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Японский авторынок в июле сократился на 1,3% до 241127 единиц, без учёта мини-каров с объёмом двигателя до 660 куб. см. За семь месяцев 2017 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 1 млн 818 тыс. 944 машины (+9,1%).
Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи составили 116029 автомобилей (-10,3%). Второе место по объёму продаж удерживает Honda с показателем 32402 машины (+2,2%). Замыкает тройку лидеров по-прежнему Nissan, увеличивший реализацию на 25,7% до 29458 автомобилей.
Источник: АВТОСТАТ