ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Продажи легковых автомобилей в Западной Европе в июле увеличились на 1,7% до 1 млн 087 тыс. 245 машин. За семь месяцев 2017 года реализация автомобилей в Западной Европе составила 8 млн 864 тыс. 533 единицы – на 3,6% больше, чем годом ранее.

Лидером по реализации автомобилей в июле остается Германия, где было продано 283080 машин (+1,5%). Таким образом, после июньского снижения спроса на немецком авторынке вновь фиксируется положительная динамика. Второе место удерживает Великобритания, чьи автодилеры реализовали 161997 автомобилей (-9,3%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), отрицательная динамика фиксируется четвёртый месяц подряд на фоне растущей неопределённости планов правительства по выходу Великобритании из Евросоюза.

Третий результат показала Франция – 147519 машин, что на 10,9% больше по сравнению с прошлым годом. Далее идёт Италия с показателем 145363 реализованных автомобилей (+5,9%).