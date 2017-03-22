АВТОВАЗу не хватает автовозов для доставки машин дилерам
22.03.2017, 12:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Сроки доставки автомобилей LADA дилерам в последнее время значительно увеличились, рассказали топ-менеджеры двух дилерских компаний АВТОВАЗа. Обычно машины приходят в течение 10 дней, а сейчас срок увеличился примерно на неделю, поясняет один из них. Другой говорит, что ждёт отгрузки заказанных автомобилей уже около трёх недель. Правда, третий дилер АВТОВАЗа утверждает, что у него проблем с доставкой нет. Видимо, его заказы не попали на тот период, когда возникли проблемы с доставкой, комментирует один из его коллег.
«Безусловно, мы в курсе сложившейся ситуации. Для скорейшего её разрешения нами дополнительно привлечены три логистические компании, которые вскоре полностью исправят ситуацию с доставкой автомобилей», – говорит представитель АВТОВАЗа, не поясняя причин.
АВТОВАЗ помимо LADA выпускает машины для альянса Renault-Nissan, который его контролирует. При отгрузке машин приоритет, скорее всего, отдаётся Renault, предполагает один из дилеров. Представитель АВТОВАЗа это не комментирует. У дилеров Renault тоже были проблемы с доставкой машин, но в декабре 2016 года, рассказывает топ-менеджер одной из дилерских компаний французского автоконцерна. Чтобы ускорить процесс, Renault даже предложила дилерам самостоятельно увезти часть машин, вспоминает он. С 2017 года перебоев с поставками не возникало, констатирует он.
Другой дилер АВТОВАЗа связывает увеличение сроков доставки LADA с дефицитом автовозов, который возник на фоне роста продаж марки. Об этом же говорит и источник, знакомый с менеджерами АВТОВАЗа: контракты с логистическими компаниями были заключены на определенное количество машин. По факту понадобилось отвезти больше, но автовозов не хватило. АВТОВАЗ уже провёл новые тендеры и планирует нормализовать поставки примерно в течение недели, знает он.
Спрос на LADA в России растёт с лета 2016 года, хотя рынок продолжает сокращаться. В январе – феврале продажи АВТОВАЗа в стране увеличились на 5%, а весь рынок легковых и лёгких коммерческих машин сократился на 4,5%, гласят данные АЕБ.
По словам одного из дилеров АВТОВАЗа, увеличение сроков доставки машин не приведёт к замораживанию части его средств: он не заказывал машины по предоплате. Проблемы с получением, размерами бонусов по итогам месяца и квартала тоже вряд ли возникнут – будет найдено компромиссное решение, уверен он и другие дилеры. Но, по его словам, ситуация опасна тем, что дилерские запасы машин сокращаются и в них скоро начнут образовываться бреши. В любом случае продажи в марте будут меньше, чем планировалось, – и это на фоне роста продаж LADA.
С другой стороны, лучше недооценить спрос, а затем при необходимости в авральном режиме решить вопрос доставки, чем переоценить и затарить склады дилеров: проблем в этом случае будет больше, комментирует источник, знакомый с менеджерами АВТОВАЗа. С ним согласен исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. Дефицит автовозов возникает время от времени у разных брендов из-за колебаний на рынке и ограниченных возможностей перевозчиков. Ведь последние из-за сокращения спроса оптимизировали и собственный парк, добавляет он. На такие случаи дилерам лучше иметь на складе дополнительные запасы наиболее ходовых комплектаций популярных моделей, чтобы не потерять клиентов, которые не захотят ждать и могут уйти к конкурентам, советует он.
«Безусловно, мы в курсе сложившейся ситуации. Для скорейшего её разрешения нами дополнительно привлечены три логистические компании, которые вскоре полностью исправят ситуацию с доставкой автомобилей», – говорит представитель АВТОВАЗа, не поясняя причин.
АВТОВАЗ помимо LADA выпускает машины для альянса Renault-Nissan, который его контролирует. При отгрузке машин приоритет, скорее всего, отдаётся Renault, предполагает один из дилеров. Представитель АВТОВАЗа это не комментирует. У дилеров Renault тоже были проблемы с доставкой машин, но в декабре 2016 года, рассказывает топ-менеджер одной из дилерских компаний французского автоконцерна. Чтобы ускорить процесс, Renault даже предложила дилерам самостоятельно увезти часть машин, вспоминает он. С 2017 года перебоев с поставками не возникало, констатирует он.
Другой дилер АВТОВАЗа связывает увеличение сроков доставки LADA с дефицитом автовозов, который возник на фоне роста продаж марки. Об этом же говорит и источник, знакомый с менеджерами АВТОВАЗа: контракты с логистическими компаниями были заключены на определенное количество машин. По факту понадобилось отвезти больше, но автовозов не хватило. АВТОВАЗ уже провёл новые тендеры и планирует нормализовать поставки примерно в течение недели, знает он.
Спрос на LADA в России растёт с лета 2016 года, хотя рынок продолжает сокращаться. В январе – феврале продажи АВТОВАЗа в стране увеличились на 5%, а весь рынок легковых и лёгких коммерческих машин сократился на 4,5%, гласят данные АЕБ.
По словам одного из дилеров АВТОВАЗа, увеличение сроков доставки машин не приведёт к замораживанию части его средств: он не заказывал машины по предоплате. Проблемы с получением, размерами бонусов по итогам месяца и квартала тоже вряд ли возникнут – будет найдено компромиссное решение, уверен он и другие дилеры. Но, по его словам, ситуация опасна тем, что дилерские запасы машин сокращаются и в них скоро начнут образовываться бреши. В любом случае продажи в марте будут меньше, чем планировалось, – и это на фоне роста продаж LADA.
С другой стороны, лучше недооценить спрос, а затем при необходимости в авральном режиме решить вопрос доставки, чем переоценить и затарить склады дилеров: проблем в этом случае будет больше, комментирует источник, знакомый с менеджерами АВТОВАЗа. С ним согласен исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. Дефицит автовозов возникает время от времени у разных брендов из-за колебаний на рынке и ограниченных возможностей перевозчиков. Ведь последние из-за сокращения спроса оптимизировали и собственный парк, добавляет он. На такие случаи дилерам лучше иметь на складе дополнительные запасы наиболее ходовых комплектаций популярных моделей, чтобы не потерять клиентов, которые не захотят ждать и могут уйти к конкурентам, советует он.