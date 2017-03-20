ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Ежегодно ОАО «БЕЛАЗ» - производитель карьерных самосвалов и тяжёлого транспортного оборудования открывает новые рынки. Сегодня у БЕЛАЗа самый широкий модельный ряд карьерных самосвалов по сравнению с конкурентами грузоподъёмностью от 30 до 450 тонн, которые представлены почти 60 моделями самосвалов в самом различном исполнении под разные условия эксплуатации.

2016 год Белорусский автомобильный завод завершил с весьма успешными результатами: темп роста отгрузки по отношению к уровню 2015 года составил 106,9%. Более 96% реализованной продукции отправлено на экспорт, при этом темп роста составил 106,7%.

Продукция предприятия в прошедшем году была поставлена в 27 стран мира. Наиболее крупные экспортные рынки 2016 года - Россия, Украина, Казахстан, Узбекистан, Индонезия, Монголия, Ангола, Босния и Герцеговина, на долю которых приходится 79% объёма отгруженной продукции.

Значительных результатов по объёму экспорта удалось достичь в большей степени за счет роста поставок в Россию (темп роста 102,5%) и страны СНГ (темп роста 187,4%). Следует отметить рост поставок в Украину (темп роста 706,3%) и Казахстан (темп роста 330,7%).

Внешнеторговые отношения имели двусторонний характер и включали в себя не только экспортные поставки (27 стран), но и импортные закупки (29 стран). Первая пятёрка внешнеторговых партнеров ОАО «БЕЛАЗ» по удельному весу во внешнеторговом обороте (экспорт+импорт) выглядит следующим образом:



1.Россия,

2.Великобритания,

3.Украина,

4.Индонезия,

5.Казахстан.