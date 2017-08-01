ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Банк ВТБ открыл кредитную линию ООО "Павловский ДОК", входящему в холдинговую компанию "Алтайлес", в объёме 3 млрд рублей сроком на 5 лет для реализации инвестиционного проекта. В настоящий момент компания осуществляет строительство деревообрабатывающего завода по производству МДФ в городе Павловск Алтайского края. Планируемый объём инвестиций в проект составит более 3 млрд рублей. В рамках кредитной линии в первом полугодии 2017 года предоставлены кредитные средства в сумме 300 млн рублей. Средства направлены компанией на приобретение новейшего оборудования для обработки древесины.



Гендиректор холдинга "Алтайлес" Иван Ключников прокомментировал: "Своевременное среднесрочное финансирование проекта со стороны банка ВТБ позволило оперативно приобрести высокотехнологичное оборудование для строящегося завода. Мы рассчитываем, что строительство современного завода позволит компании выйти на новые рынки сбыта и расширить номенклатуру производимого ассортимента продукции".

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: "Банк ВТБ активно участвует в поддержке реального сектора экономики, и в том числе лесоперерабатывающей отрасли. Предоставленные средства позволят компании осуществить свои планы и укрепить позиции на рынке производства лесной продукции высокого класса".