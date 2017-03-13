ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Boeing преодолела очередной рубеж: первый самолёт 737 MAX 9 предстал перед тысячами сотрудников Boeing.

737 MAX 9 - второй и наиболее крупный представитель лидирующего в отрасли семейства Boeing 737 MAX. Максимальная пассажировместимость самолёта составляет 220 человек, дальность полёта достигает 3 515 морских миль (6 510 км).

В настоящее время на самолёте проводятся проверки работоспособности различных систем, включая топливную, а также опробование двигателей на взлётной полосе. В ближайшие недели начнутся лётные испытания, представляющие собой завершающий этап подтверждения эксплуатационных параметров и общих лётно-технических характеристик нового самолёта.

"Команда программы 737 MAX по-прежнему демонстрирует превосходные результаты, позволяя нам выходить на эти важные этапы в точном соответствии с графиком, - заявил Кит Леверкун (Keith Leverkuhn), вице-президент и генеральный менеджер программы 737 MAX, Boeing Commercial Airplanes. - Наша основная задача - обеспечить поставки воздушного судна с высочайшим показателем надёжности, который так важен для заказчиков модели 737, а также с оптимизированными характеристиками гибкости и дальности полётов в соответствии с потребностями наших заказчиков".

Начало коммерческой эксплуатации модели 737 MAX 9 намечено на 2018 год. Первые поставки 737 MAX 8 запланированы на второй квартал 2017 года.

Самолёты семейства 737 MAX предлагают заказчикам непревзойдённые лётно-технические характеристики, гибкость и эффективность, а также обеспечивают сокращение расходов на кресло и увеличение дальности полётов, потенциально открывая новые направления на рынке узкофюзеляжных воздушных судов. Вслед за MAX 8 и 9 в 2019 году на рынок выйдут меньший по размерам MAX 7 и MAX 200, обладающий большей пассажировместимостью. Одновременно с этим продолжаются исследования и работа с заказчиками, нацеленные на дальнейшее расширение данного семейства. 737 MAX является самым быстро продаваемым самолётом в истории Boeing. На текущий момент на эту модель поступило 3 600 заказов от 83 заказчиков во всём мире.