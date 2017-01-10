ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Власти Москвы за шесть лет утвердили 61 проект планировки территорий промзон с потенциалом строительства - более 31 млн кв. м недвижимости, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин.



Кроме того, улучшится ситуация на дорогах, поскольку людям не придется ездить на работу в другой конец города - многие из них получат рабочие места рядом с домом. По его словам, в 2011-2015 годах в бывших промзонах введено 409 объектов недвижимости общей площадью 9,1 млн «квадратов». При этом только 40% составляет жилье, уточнили в Департаменте градостроительной политики столицы.



Власти Москвы за шесть лет утвердили 61 проект планировки территорий промзон с потенциалом строительства - более 31 млн кв. м недвижимости, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин.

«К примеру, в 2015 году на производственно-коммунальных территориях было построено 82 объекта площадью 2,25 млн кв. метров, из которых 29 - жилье. В прошлом году сдано почти 70 объектов общей площадью около 2 млн кв. м, из которых 22 - жилые новостройки», - сказал С. Лёвкин.