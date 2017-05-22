ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За 20 лет сотрудничества KIA Motors и калининградский завод «Автотор» совместно реализовали ряд крупных инвестиционных проектов и наладили производство более 30 моделей KIA. За этот период в Калининграде было выпущено свыше 700 тыс. автомобилей корейской марки, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Напомним, 20 лет назад компания KIA Motors стала первым партнёром «Автотора» по производству автомобилей в Калининграде. В 1996 году KIA Motors и руководство производственного холдинга заключили ряд стратегических соглашений о сотрудничестве, в результате чего в мае 1997 года на заводе «Автотор» стартовало серийное производство автомобилей KIA. Первыми автомобилями стали KIA Clarus , KIA Avella и KIA Sportage – самый востребованный кроссовер бренда, новое поколение которого выпускается на заводе «Автотор» и в настоящий момент.

В настоящее время 10 моделей KIA выпускаются на мощностях предприятия «Автотор» в Калининграде. Совсем недавно – в конце апреля 2017 года – на конвейер встала последняя новинка бренда. Новое, третье поколение KIA Picanto впервые в истории модели производится в России. Старт продаж новой модели запланирован на июнь 2017 года.