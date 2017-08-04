Более 80% северных оленей в НАО привито против сибирской язвы
04.08.2017, 14:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В большинстве оленеводческих хозяйств закончены зооветеринарные мероприятия по вакцинации северных оленей против сибирской язвы. По информации государственной инспекции по ветеринарии НАО, на сегодняшний день привито 99,7 тысяч голов северных оленей, что составляет 82% от плана.
Как пояснили в инспекции, в 2017 году весенний просчёт и иммунизация северных оленей начались позднее обычного из-за затянувшейся и холодной весны. Кампания стартовала в регионе в третьей декаде июня. Сдвиг сроков тем не менее не повлиял на ход вакцинации. На сегодняшний день не привитыми остаются стада СПК «Рассвет Севера», СПК «Путь Ильича» и семейных (родовых) общин Малоземельской тундры, которые традиционно часть работ по вакцинации переносят на осень.
Помимо этого, в 2017 году ветеринарам предстоит вакцинировать стада оленеводов-единоличников на востоке округа. 1 августа специалист ветслужбы вылетел в семейную (родовую) общину «Ямб-То». Теперь в течение месяца он будет переезжать от стада к стаду и вакцинировать животных.
Также ветеринарные специалисты продолжают прививать оленей оленеводов-единоличников, выпасающих стада на северо-востоке округа в районе поселка Усть-Кара. На сегодняшний день там обработано две-трети оленей.
Помимо этого, в ненецкой тундре ветеринары продолжают отбор проб почвы с мест падежа оленей столетней давности. Эту работу ветстанция проводит с прошлого года. Отобранные пробы направляются на исследование на выявление возбудителя сибирской язвы. Исследование отобранных в 2016 году проб показало отрицательный результат - возбудитель не выявлен.
Как пояснили в инспекции, в 2017 году весенний просчёт и иммунизация северных оленей начались позднее обычного из-за затянувшейся и холодной весны. Кампания стартовала в регионе в третьей декаде июня. Сдвиг сроков тем не менее не повлиял на ход вакцинации. На сегодняшний день не привитыми остаются стада СПК «Рассвет Севера», СПК «Путь Ильича» и семейных (родовых) общин Малоземельской тундры, которые традиционно часть работ по вакцинации переносят на осень.
Помимо этого, в 2017 году ветеринарам предстоит вакцинировать стада оленеводов-единоличников на востоке округа. 1 августа специалист ветслужбы вылетел в семейную (родовую) общину «Ямб-То». Теперь в течение месяца он будет переезжать от стада к стаду и вакцинировать животных.
Также ветеринарные специалисты продолжают прививать оленей оленеводов-единоличников, выпасающих стада на северо-востоке округа в районе поселка Усть-Кара. На сегодняшний день там обработано две-трети оленей.
Помимо этого, в ненецкой тундре ветеринары продолжают отбор проб почвы с мест падежа оленей столетней давности. Эту работу ветстанция проводит с прошлого года. Отобранные пробы направляются на исследование на выявление возбудителя сибирской язвы. Исследование отобранных в 2016 году проб показало отрицательный результат - возбудитель не выявлен.
Источник: http://adm-nao.ru