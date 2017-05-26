ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания "Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ" открыла первый в России и СНГ завод по производству шин марки Bridgestone, расположенный в промышленной зоне "Заволжье" Ульяновской области. Общий объём инвестиций в проект составил порядка 12,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба "Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СН"».

Предприятие будет выпускать до 2 млн шин ежегодно, в перспективе показатель планируется удвоить. Выпускаемую на ульяновском заводе продукцию Bridgestone планируется реализовывать внутри и за пределами России, а также поставлять на российские заводы иностранных автопроизводителей. Число сотрудников при выходе на плановую загрузку возрастет до 800.