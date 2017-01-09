ЧМК произвел 140-миллионную тонну агломерата
09.01.2017, 21:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Челябинский металлургический комбинат (ПАО "ЧМК", входит в Группу "Мечел") произвёл 140-миллионную тонну агломерата – рудного концентрата для выплавки чугуна – с момента запуска агломерационного производства.
Юбилейную тонну агломерата произвели на аглофабрике № 2. Производственный участок работает в составе четырёх агломашин и выпускает ежегодно около пяти миллионов тонн продукции.
Аглофабрика № 2 была запущена в работу в 2005 году. Стоимость этого инвестиционного проекта составила более 150 млн долларов. На фабрике использованы новые технологии по выпуску качественного сырья для выплавки чугуна, комплекс соответствует самым высоким требованиям экологической безопасности. В России за последние несколько десятков лет это стало одним из самых масштабных обновлений агломерационного производства на металлургическом предприятии.
Строительство современной аглофабрики позволило ЧМК отказаться от выпуска горячего агломерата на аглофабрике № 1, построенной ещё в 1956 году и оснащённой менее прогрессивными системами очистки.
Юбилейную тонну агломерата произвели на аглофабрике № 2. Производственный участок работает в составе четырёх агломашин и выпускает ежегодно около пяти миллионов тонн продукции.
Аглофабрика № 2 была запущена в работу в 2005 году. Стоимость этого инвестиционного проекта составила более 150 млн долларов. На фабрике использованы новые технологии по выпуску качественного сырья для выплавки чугуна, комплекс соответствует самым высоким требованиям экологической безопасности. В России за последние несколько десятков лет это стало одним из самых масштабных обновлений агломерационного производства на металлургическом предприятии.
Строительство современной аглофабрики позволило ЧМК отказаться от выпуска горячего агломерата на аглофабрике № 1, построенной ещё в 1956 году и оснащённой менее прогрессивными системами очистки.