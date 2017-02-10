ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Чепецкий механический завод (ЧМЗ, входит в ТВЭЛ) наращивает объёмы производства монолитной кальциевой инжекционной проволоки (КИП) под новым брендом HighMet.

По итогам 2016 г. предприятие реализовало около 1,700 тыс. т HighMet. В 2017 г. ЧМЗ намерено увеличить объём поставок вдвое. Портфель заказов на первое полугодие сформирован полностью. Потребители проволоки HighMet - основные металлургические предприятия России: Северсталь, Магнитогорский металлургический комбинат, Новолипецкий металлургический завод. В 2017 г. география поставок кальциевой инжекционной проволоки HighMet расширится: опытные партии отгружены в Европу и Индию.

В условиях жёсткой конкуренции сохранять устойчивое положение на рынке ЧМЗ позволяют высокие качественные характеристики продукта и клиенто-ориентированный сервис.

«Чепецкий механический завод разработал комплексное предложение для российских потребителей, включающее создание консигнационного запаса и поставки по системе «точно и вовремя», - прокомментировал коммерческий директор ЧМЗ Евгений Гусев.

Применение кальциевой инжекционной проволоки HighMet позволяет металлургам снизить расход кальция на тонну обрабатываемой стали в 5 раз, а также значительно повысить ее чистоту по неметаллическим включениям.