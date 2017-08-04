ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Челябинский тракторный завод нашёл нового дилера для сбыта своей продукции. Реализацией тракторной техники в Индии займётся компания SRB Group. Предприятие намерено осуществить первые поставки тракторов в эту страну в 2017 году и в ближайшее время занять 5% индийского рынка.

В рамках международной выставки горно-шахтного, добывающего и металлургического оборудования IMME в Калькутте началось продвижение продукции Челябинского тракторного завода на индийском рынке. В качестве дилера ЧТЗ в Индии выступает компания SRB.

"Ранее в Индию поставлялись большие партии тракторов ЧТЗ. В 2010 году ЧТЗ отгрузил 40 единиц техники. С помощью компании SRB Group мы намерены вернуть бренд предприятия на индийский рынок. Мы планируем в 2017 году осуществить первую поставку челябинских машин и реализовать их в Индии. Рассчитываем, после возобновления поставок техники ЧТЗ освоить 5% индийского рынка", - отметил исполняющий обязанности генерального директора "ЧТЗ - Уралтрак" Вячеслав Юматов.

"SRB International Private Limited предоставляет свои возможности для демонстрации и продвижения продукции российских компаний, таких как "Челябинский тракторный завод-Уралтрак", АО "Уралмаш" и других, - заявил представитель компании SRB Group, менеджер отдела горнодобывающего оборудования Атул Шакти. - Наша цель - совместно с партнёрами из России выполнять свои обязательства по обеспечению "комплексных горнодобывающих решений" для индийской промышленности. Компания SRB Group всегда верит в достижение наилучших результатов, выступая в качестве посредника между Россией и Индией в плане расширения двусторонней торговли между странами. И всегда остаётся готовой к новым возможностям и задачам".