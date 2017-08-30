CUMMINS представила электрический тягач AEOS
30.08.2017, 21:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 29 августа американская компания CUMMINS продемонстрировала представителям СМИ прототип электрического тягача AEOS. Показанный журналистам грузовик вместо 12-литрового двигателя использует аккумуляторную батарею ёмкостью 149 кВтч. Вес этой батареи приблизительно равен весу обычного дизельного двигателя, трансмиссии, системы очистки выхлопных газов и топливного бака, вместе взятых. Полная масса грузового автомобиля - около 35 тонн. Запас хода тягача в режиме городской езды пока составляет около 100 миль на одной зарядке (примерно 160 км), но при желании он может быть расширен до 300 миль - с помощью установки дополнительной батареи.
Разработчики тягача заложили в прототип ещё целый ряд других энергосберегающих функций. В частности, аккумулятор по ходу движения может получать дополнительную зарядку, подпитываясь энергией от тормозной системы автомобиля, а также - от солнечных батарей, установленных на крыше. Благодаря обтекаемому дизайну кабины, улучшенной геометрии кузова и заменив боковые зеркала заднего вида системой камер, конструкторы добились значительного уменьшения сопротивления воздуха.
Разработкой электродвигателя для грузового автомобиля компания занялась, чтобы оставаться в тренде и ограничить воздействие автомобиля на окружающую среду. Электрические автомобили и грузовики не выделяют вредных веществ, что очень важно в период, когда изменение климата является такой большой проблемой. Если мощность зарядки создаётся из 100% возобновляемых источников, то грузовик можно считать полностью углеродно-нейтральным.
CUMMINS хочет стать мировым лидером в области силовых агрегатов, предлагая клиентам различные решения для удовлетворения их конкретных потребностей. Сотрудники компании, конечно, ожидают, что дизельные двигатели, разработкой которых они занимаются, останутся популярным вариантом для клиентов ещё на долгие годы. Тем не менее, нужно смотреть вперёд, стараясь в потенциале достигнуть нулевого уровня вредных выбросов.
Разработчики тягача заложили в прототип ещё целый ряд других энергосберегающих функций. В частности, аккумулятор по ходу движения может получать дополнительную зарядку, подпитываясь энергией от тормозной системы автомобиля, а также - от солнечных батарей, установленных на крыше. Благодаря обтекаемому дизайну кабины, улучшенной геометрии кузова и заменив боковые зеркала заднего вида системой камер, конструкторы добились значительного уменьшения сопротивления воздуха.
Разработкой электродвигателя для грузового автомобиля компания занялась, чтобы оставаться в тренде и ограничить воздействие автомобиля на окружающую среду. Электрические автомобили и грузовики не выделяют вредных веществ, что очень важно в период, когда изменение климата является такой большой проблемой. Если мощность зарядки создаётся из 100% возобновляемых источников, то грузовик можно считать полностью углеродно-нейтральным.
CUMMINS хочет стать мировым лидером в области силовых агрегатов, предлагая клиентам различные решения для удовлетворения их конкретных потребностей. Сотрудники компании, конечно, ожидают, что дизельные двигатели, разработкой которых они занимаются, останутся популярным вариантом для клиентов ещё на долгие годы. Тем не менее, нужно смотреть вперёд, стараясь в потенциале достигнуть нулевого уровня вредных выбросов.
Источник: Автостат