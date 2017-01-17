ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Porsche в 2016 году реализовали 4961 автомобиль – на 6% меньше, чем годом ранее. Ключевыми моделями стали Porsche Macan и 911 Carrera.

«Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, мы продемонстрировали результат, которым вполне удовлетворены. Позиция Porsche сегодня очень стабильна и тот уровень, что нам удалось достичь в 2015 году в условиях общего падения рынка, увеличив годовые результаты на 12%, сформировал соответствующий план на 2016 год», – заявил генеральный директор «Порше Руссланд» д-р Томас Штэрцель.

Бестселлером Porsche в России остаётся спортивный внедорожник Porsche Cayenne: в 2016 году клиентам было передано 2606 этих автомобилей (-14%). Вторым по популярности среди российских клиентов Porsche стал компактный спортивный внедорожник Macan с показателем 1730 реализованных машин (+9%). Среди спорткаров лидирует 911 Carrera, который продемонстрировал рост продаж на 19% до 281 экземпляра. Porsche Panamera в прошлом году нашла в России 226 покупателей (-28%). «Успех Porsche Panamera, впервые представленной клиентам в ноябре, был ожидаем, таким образом мы оптимистично настроены и прогнозируем рост продаж этой модели в 2017 году», – отмечает д-р Томас Штэрцель.