Дальневосточный завод ТехноНИКОЛЬ вышел на проектную мощность
По словам Петра Орешко, сейчас загрузка завода «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» вариативна и зависит от потребностей внутреннего и внешнего рынков. Производственная линия настроена на выпуск 100 наименований теплоизоляции нового поколения на основе каменной ваты с минимальными временными затратами на переход от одного вида продукции к другому.
С августа 2016 года новый завод ТехноНИКОЛЬ в Хабаровске начал поставки негорючей теплоизоляции в 12 регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири. Первым зарубежным регионом сбыта для нового предприятия стал Китай. ТехноНИКОЛЬ удалось выиграть конкурс на поставки базальтовой теплоизоляции для крупнейшего объекта — Шанхайской табачной фабрики. Кроме того, в прошлом году состоялась первая поставка хабаровского утеплителя в Канаду для международного производителя сэндвич-панелей. Сейчас компания ведёт переговоры о поставках каменной ваты в Японию. В отдалённой перспективе ТехноНИКОЛЬ планирует выйти с продукцией своего нового предприятия на рынки Кореи, Монголии и Вьетнама.
Группа компаний «ТехноНиколь» в 2015 году стала резидентом ТОР «Хабаровск», получив возможность использования преференций в реализации инвестиционного проекта.