ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Завод «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток», резидент ТОР «Хабаровск», в январе 2017 года вышел на проектную мощность — об этом сообщил генеральный директор предприятия Пётр Орешко. Сразу после запуска, в августе 2016 года, производственная линия предприятия работала на 70% от своей мощности. В течение 5 месяцев специалисты завода осуществляли мониторинг оборудования, настраивали его рабочие режимы. На сегодняшний день все работы завершены, производство готово к выпуску 750 000 кубических метров базальтовой теплоизоляции в год.

По словам Петра Орешко, сейчас загрузка завода «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» вариативна и зависит от потребностей внутреннего и внешнего рынков. Производственная линия настроена на выпуск 100 наименований теплоизоляции нового поколения на основе каменной ваты с минимальными временными затратами на переход от одного вида продукции к другому.

С августа 2016 года новый завод ТехноНИКОЛЬ в Хабаровске начал поставки негорючей теплоизоляции в 12 регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири. Первым зарубежным регионом сбыта для нового предприятия стал Китай. ТехноНИКОЛЬ удалось выиграть конкурс на поставки базальтовой теплоизоляции для крупнейшего объекта — Шанхайской табачной фабрики. Кроме того, в прошлом году состоялась первая поставка хабаровского утеплителя в Канаду для международного производителя сэндвич-панелей. Сейчас компания ведёт переговоры о поставках каменной ваты в Японию. В отдалённой перспективе ТехноНИКОЛЬ планирует выйти с продукцией своего нового предприятия на рынки Кореи, Монголии и Вьетнама.

Группа компаний «ТехноНиколь» в 2015 году стала резидентом ТОР «Хабаровск», получив возможность использования преференций в реализации инвестиционного проекта.