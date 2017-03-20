Делегация PALFINGER посетила завод "КАМАЗ"
20.03.2017, 13:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) посетила делегация одного из мировых лидеров в производстве грузоподъёмной техники – концерна PALFINGER AG, с которым автогигант связывают партнёрские отношения в рамках деятельности двух совместных предприятий.
С рабочим визитом Набережные Челны посетили генеральный директор PALFINGER AG Герберт Ортнер, исполнительный директор Мартин Цендер и другие топ-менеджеры компании. Также в составе делегации – представители совместных предприятий ПАО «КАМАЗ» и австрийского концерна, созданных в 2014 году, – генеральный директор ООО «ПАЛФИНГЕР КАМА ЦИЛИНДРЫ» Ивелин Станчев, генеральный директор ООО «КРАН ЦЕНТР КАМАЗ» Сергей Иванов, другие специалисты.
Гости посетили дочернее предприятие «КАМАЗа» в Башкирии – ПАО «НЕФАЗ», где ознакомились с новым цехом по производству электробусов и троллейбусов на шасси КАМАЗ, побывали на производствах автобусов и прицепной техники. Кроме того, здесь же, в Нефтекамске, специалисты посетили СП «ПАЛФИНГЕР КАМА ЦИЛИНДРЫ». Ещё на одном совместном предприятии – ООО «КРАН ЦЕНТР «КАМАЗ» – делегация побывала в Набережных Челнах.
Рабочая программа завершилась переговорами о перспективах сотрудничества с участием руководителя «КАМАЗа» Сергея Когогина. В рамках деловой встречи также состоялось Годовое собрание акционеров совместных предприятий, где были подведены итоги деятельности ООО «ПАЛФИНГЕР КАМА ЦИЛИНДРЫ» и ООО «КРАН ЦЕНТР «КАМАЗ» в 2016 году, а также озвучены планы на текущий год.
С рабочим визитом Набережные Челны посетили генеральный директор PALFINGER AG Герберт Ортнер, исполнительный директор Мартин Цендер и другие топ-менеджеры компании. Также в составе делегации – представители совместных предприятий ПАО «КАМАЗ» и австрийского концерна, созданных в 2014 году, – генеральный директор ООО «ПАЛФИНГЕР КАМА ЦИЛИНДРЫ» Ивелин Станчев, генеральный директор ООО «КРАН ЦЕНТР КАМАЗ» Сергей Иванов, другие специалисты.
Гости посетили дочернее предприятие «КАМАЗа» в Башкирии – ПАО «НЕФАЗ», где ознакомились с новым цехом по производству электробусов и троллейбусов на шасси КАМАЗ, побывали на производствах автобусов и прицепной техники. Кроме того, здесь же, в Нефтекамске, специалисты посетили СП «ПАЛФИНГЕР КАМА ЦИЛИНДРЫ». Ещё на одном совместном предприятии – ООО «КРАН ЦЕНТР «КАМАЗ» – делегация побывала в Набережных Челнах.
Рабочая программа завершилась переговорами о перспективах сотрудничества с участием руководителя «КАМАЗа» Сергея Когогина. В рамках деловой встречи также состоялось Годовое собрание акционеров совместных предприятий, где были подведены итоги деятельности ООО «ПАЛФИНГЕР КАМА ЦИЛИНДРЫ» и ООО «КРАН ЦЕНТР «КАМАЗ» в 2016 году, а также озвучены планы на текущий год.