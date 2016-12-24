ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 23 декабря Еткульский районный суд Челябинской области рассмотрел дело об административном правонарушении, осуществленном АО «Южуралзолото – группа компаний» (АО «ЮГК») при разработке Березняковского золоторудного месторождения.

Напомним, что 14 декабря 2016 года в Еткульском районе Челябинской области произошла деформация северного борта карьера «Березняковский» (разрабатывается АО «ЮГК») с образованием трещины в грунте на расстоянии 22,5 метров от магистрального нефтепровода Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск (УБКУА). АО «Транснефть – Урал» оперативно оповестило контролирующие органы о происшествии. После выезда на место и оценки ситуации, Уральское управление Ростехнадзора с 13:00 16 декабря 2016 года временно запретило деятельность в карьере «Березняковский», а также направило материалы в суд Еткульского района для принятия решения о приостановлении деятельности карьера.



Еткульский районный суд Челябинской области, тщательно рассмотрев обстоятельства дела, зафиксировал осуществление АО «Южуралзолото – Группа компаний» правонарушения по ст. 9.1 ч.1 КоАП и нарушение условий проекта разработки Березняковского золоторудного месторождения открытым способом, а также отметил, что, несмотря на наложенный запрет, 18 и 19 декабря осуществлялись работы на карьере. По итогам заседания суд вынес решение о приостановке деятельности АО «ЮГК» в карьере «Березняковский» на 60 суток.