ОРЕАНДА-НОВОСТИ Dongfeng Trucks – подразделение корпорации Dongfeng Motor по производству и продажам коммерческой техники – теперь представлено в России через единственного эксклюзивного дистрибьютора, компанию «Дунфэн Мотор Рус». Компания представила свой грузовой модельный ряд для России: 8–тонный Dongfeng KR-DFH5080B80, 12-тонный Dongfeng KR-DFH5120B80 и самосвалы DFL3310AW1 и DFL3251AW1, сообщает пресс-служба «Дунфэн Мотор Рус».



Напомним, в России до недавнего времени одновременно работали несколько независимых дистрибьюторов коммерческой техники Dongfeng Motor, у каждого из которых была собственная дилерская сеть. С июля 2017 года «Дунфэн Мотор Рус» стала единственным дистрибьютором Dongfeng и будет поставлять технику напрямую от завода. Компания сохранит порядка 30 дилеров, которые работали ранее, подписав с ними дилерские соглашения. Сейчас ведется активный поиск новых партнеров и расширение дилерской сети. К настоящему моменту было продано более 6000 единиц грузовой техники бренда Dongfeng, и основным драйвером продаж в этот период были самосвалы. Первые модели, которые компания планирует продвигать и продавать на российском рынке самостоятельно, – это самосвалы Dongfeng KC с колесной формулой 6*4 и 8*4. В дополнение к ним уже доступны для заказа шасси для среднетоннажных грузовиков Dongfeng KR полной массой 8 и 12 тонн. В 2018 году будут выведены еще две модели.



Вместе с тем до конца 2018 года компания планирует открыть три склада запасных частей для грузовых автомобилей Dongfeng: в Москве, в Санкт-Петербурге и в Челябинске. Как отмечается, Dongfeng Motor считает российский рынок коммерческого транспорта перспективным для бренда DFM, и факт открытия прямой дистрибуции подтверждает серьезные намерения компании в России. В первую очередь планируется уделить внимание организации надежной сети послепродажного обслуживания и продвижению на рынке бренда DFM, сертификации и расширению модельного ряда. Параллельное развитие двух направлений: коммерческого и легкового транспорта, как считают в Dongfeng Moto, положительно скажется на росте узнаваемости и репутации бренда DFM в целом.