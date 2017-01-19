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) (Далее – «ЕВРАЗ» или «компания») объявляет производственные результаты за 4-ый квартал 2016 года и за весь 2016 год.

Основные показатели 4-го квартала 2016 года по сравнению с 3-им кварталом 2016 года:

· Консолидированное производство стали сохранилось на прежнем уровне и составило 3,4 млн тонн; рост объёмов производства на российских металлургических комбинатах был компенсирован снижением на предприятиях Северной Америки и Украины;

· Консолидированное производство стальной продукции, за вычетом объёмов перекатки, увеличилось на 4% до 3,2 млн тонн в основном из-за роста производства на российских металлургических комбинатах и на EVRAZ North America (североамериканские предприятия увеличили закупки слябов для производственных нужд у третьих сторон);

· Увеличение объёмов производства стальной продукции в России, за вычетом объёмов перекатки, отражает рост выпуска полуфабрикатов. Объём производства строительного металлопроката при этом снизился, реагируя на рыночную конъюнктуру и сезонное снижение спроса;

· Объём производства железнодорожной продукции в России вырос, так как в 3-ем квартале 2016 года завершились ремонты в рельсобалочном цехе ЕВРАЗ ЗСМК, которые сказались на производственных показателях этого периода; кроме того, в 4-ом квартале вырос спрос на продукцию.

· В Северной Америке объем производства трубной продукции (труб большого диаметра, труб малого диаметра, нефтепромысловых труб) вырос в результате усиления спроса, вызванного снижением складских запасов у дистрибьюторов. Рост заказов на железнодорожный прокат со стороны ключевых клиентов положительно сказался на объемах производства этой продукции. Выпуск строительного металлопроката снизился на 19,5% вследствие запланированных ремонтов и ослабления спроса;

· Объём добычи рядового коксующегося угля в 4-м квартале 2016 вырос, в первую очередь, за счет завершения перемонтажа лав на шахте «Распадская» в сентябре. Объем производства угольного концентрата снизился на 4,6% из-за двух факторов: перерыва в поставках рядового угля на обогатительные фабрики из-за смерзания углей в ноябре, вызванного экстремальными погодными условиями, а также нехваткой вагонов на экспортных маршрутах, спровоцировавшей снижение отгрузок.

Основные показатели 2016 года по сравнению с 2015 годом:

- По сравнению с 2015 годом консолидированное производство стали и стальной продукции снизилось на 5,7% и 6,1% соответственно. Снижение вызвано в основном ослаблением спроса на трубную и железнодорожную продукцию в Северной Америке, уменьшением объёмов выпуска стали на ЕВРАЗ ЗСМК из-за ремонта доменных печей, деконсолидацией южноафриканского завода EVRAZ Highveld Steel and Vanadium («Highveld») в апреле 2015 года.

- Изменения в продуктовом портфеле отражают рыночную конъюнктуру. Этим фактором, а также увеличением объёмов производства на прокатном стане ЕВРАЗ ЗСМК, вызван рост экспорта железнодорожной продукции.



- Снижение производства трубной продукции в Северной Америке было вызвано ослаблением рынка из-за низких цен на нефть и заморозки проектов по строительству трубопроводов. Снижение производства железнодорожной продукции в Северной Америке обусловлено сокращением спроса со стороны ключевых заказчиков.



- Производство угольного концентрата выросло на 4,9%. Среди основных причин: завершение перемонтажа лавы и улучшение геологических условий на шахте «Ерунаковская-VIII», улучшение производительности на шахтах «Усковская» и «Осинниковская», рост объёмов добычи на шахте «Межегейуголь» вследствие запуска в 2016 году технологии камерно-столбовой отработки.