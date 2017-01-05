Эдуард Николаев выигрывает третий этап ралли "Дакар-2017"
05.01.2017, 16:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Пресс-атташе команды "КАМАЗ-мастер" Эрик Хайруллин передаёт из Жужуя (Аргентина):
- Этап "Тукуман – Жужуй" стал первым реальным внедорожным тестом для участников ралли "Дакар". Спецучасток общей длиной в 199 километров состоял из двух отрезков, разделённых 300-километровой зоной нейтрализации. Проложенная в предгорьях Анд трасса была гораздо интереснее вчерашней, как в плане пилотирования, так и в плане решения навигационных задач. Вторая часть дистанции проходила на высотах более 3800 метров, среди живописных гор и каньонов, по руслам пересохших рек и по узким горным серпантинам. Участники даже могли разглядеть в дымке "шеститысячник" Сан-Мартин.
С лучшим временем на финише первого СУ (75-й километр) отметился Эдуард Николаев. Буквально в секундах за ним следовали Мартин Коломы (TATRA) и Тони Генугтен (IVECO). С неожиданно большим отставанием закончил первую часть дистанции Жерар де Рой (+31 мин 40 сек). Уже на бивуаке голландцы пояснили, что имели два прокола, из-за проблем с системой подкачки пришлось дважды менять колёса.
Вообще, насыщенный день был полон приключений для практически всех участников. У машины Дмитрия Сотникова случился обрыв заднего амортизатора.
Трасса изобиловала ямами. По выражению Эдуарда Николаева, это была "наша Астрахань родная, только фэш-фэш добавился". "Были очень опасные обгоны, чудом проскакивали, чтобы не задеть джипы, – рассказал Эдуард после финиша. - Вторую часть ехали на высокогорье. Это сразу почувствовали и машины, и люди. Но в этом году мы специально готовили моторы к высотам, и видно, что есть улучшение. Кроме того, вторая часть сегодняшнего маршрута была довольно быстрой и извилистой. Здесь нам помогла перекомпоновка в целях улучшения развесовки, например, мы поменяли размещение запасных колёс, это пошло на пользу".
Какая-то полоса невезения преследует экипаж Айрата Мардеева. Начали парни довольно успешно. Со старта объехали три грузовика, но в какой-то момент влетели в пыль и провалились в колею. По словам Айрата, в этот момент лобовое стекло и всю машину буквально накрыло волной пыли. В целях безопасности, дабы не совершить столкновения в условиях нулевой видимости, пилот решил остановиться, чтобы дождаться, пока пыль рассеется: "Я просто остановился, даже не зарылся. Но тронуться уже не удалось. Пришлось выдёргивать грузовик на буксире. Выручил Матиас Беренгер. Спасибо ему большое. 11 минут, к сожалению, потеряли".
Затем экипаж Мардеева попал в кучу-малу из джипов и грузовиков, искавших навигационную точку на 20-м километре. Пришлось объезжать застрявшие машины. Многие высохшие русла имели один выход, да и тот был занят подсевшим грузовиком либо джипом.
Про ту самую злосчастную контрольную точку нам подробнее рассказал Роберт Аматыч, штурман экипажа Антона Шибалова (№515): "Многие здесь разобрались довольно быстро, но успели наделать следов для тех, кто приехал сюда позже. WPC - это новый вид контрольной точки в этом году, которая "открывается" (сигнал о её взятии виден на навигационном приборе организаторов, установленном в кабине перед штурманом – прим. авт.) в радиусе 300 метров. И когда идёшь курсом по бездорожью, эта точка остаётся где-то в стороне, раньше стрелка организаторского GPS показывала направление к ней. В этом году этого нет, это сделано специально, чтобы усложнить работу штурманов. Мы в этом месте потеряли минут 7-10". До этого экипажу Антона Шибалова пришлось поменять колесо. На это ушло ещё около 12 минут.
Первые потери у команды Renault. Сначала на старт не вышел Герт Хузинк. Вчера практически перед самым финишем его грузовик столкнулся со спортивным джипом. Разбитая кабина и по всей видимости проблемы с рулевым управлением после удара не позволили ему сегодня продолжить гонку. На момент отправки данного пресс-релиза не финишировал Мартин ван ден Бринк на капотной Renault Sherpa. Ехавший за ним некоторое время Дмитрий Сотников, предположил, что у голландца проблемы с двигателем: "Сначала из глушителей валил чёрный дым, затем он стал белым. Это явные проблемы с двигателем, либо пробита прокладка, и вода идёт в цилиндры, либо сгорел клапан, и в каком-то цилиндре нет сгорания, и несгоревшая солярка выбрасывается".
Организаторы ралли-марафона "Дакар-2017" оштрафовали на три минуты чешского гонщика Мартина Коломы, выступающего в зачёте грузовиков, после третьего этапа. В результате Коломы опустился с первого на второе место в итоговом зачёте, а лидером стал пилот "КАМАЗ-мастера" Эдуард Николаев. Кроме того, из-за штрафа Тон ван Генутен опустился на 12-е место, а Мартин Мацик с 11-го на 16-е, в итоге Антон Шибалов поднялся на 10-ю строчку в зачёте грузовиков. По итогам трёх дней гонки Эдуард Николаев возглавил таблицу генеральной классификации грузового зачёта. Дмитрий Сотников – на шестой позиции (+00:11:12). Антон Шибалов – десятый (+00:21:16), Айрат Мардеев – четырнадцатый (+00:35:02).
Сегодня, 5 января, гонщики пройдут четвёртый этап "Сан-Сальвадор-де-Жужуй - Туписа", общей протяжённостью 521 км, длина спецучастка – 416 км. По словам организаторов, Примерно на 3500 метрах Дакар достигнет "крейсерской высоты", на которой соперники должны будут ехать в течение шести дней. Первые дюны, появляющиеся на этой высоте, потребуют от экипажей проявить всё своё мастерство для их преодоления. У штурманов не будет времени, чтобы расслабиться, их ждёт частая смена направлений в боливийской части спецучастка.
- Этап "Тукуман – Жужуй" стал первым реальным внедорожным тестом для участников ралли "Дакар". Спецучасток общей длиной в 199 километров состоял из двух отрезков, разделённых 300-километровой зоной нейтрализации. Проложенная в предгорьях Анд трасса была гораздо интереснее вчерашней, как в плане пилотирования, так и в плане решения навигационных задач. Вторая часть дистанции проходила на высотах более 3800 метров, среди живописных гор и каньонов, по руслам пересохших рек и по узким горным серпантинам. Участники даже могли разглядеть в дымке "шеститысячник" Сан-Мартин.
С лучшим временем на финише первого СУ (75-й километр) отметился Эдуард Николаев. Буквально в секундах за ним следовали Мартин Коломы (TATRA) и Тони Генугтен (IVECO). С неожиданно большим отставанием закончил первую часть дистанции Жерар де Рой (+31 мин 40 сек). Уже на бивуаке голландцы пояснили, что имели два прокола, из-за проблем с системой подкачки пришлось дважды менять колёса.
Вообще, насыщенный день был полон приключений для практически всех участников. У машины Дмитрия Сотникова случился обрыв заднего амортизатора.
Трасса изобиловала ямами. По выражению Эдуарда Николаева, это была "наша Астрахань родная, только фэш-фэш добавился". "Были очень опасные обгоны, чудом проскакивали, чтобы не задеть джипы, – рассказал Эдуард после финиша. - Вторую часть ехали на высокогорье. Это сразу почувствовали и машины, и люди. Но в этом году мы специально готовили моторы к высотам, и видно, что есть улучшение. Кроме того, вторая часть сегодняшнего маршрута была довольно быстрой и извилистой. Здесь нам помогла перекомпоновка в целях улучшения развесовки, например, мы поменяли размещение запасных колёс, это пошло на пользу".
Какая-то полоса невезения преследует экипаж Айрата Мардеева. Начали парни довольно успешно. Со старта объехали три грузовика, но в какой-то момент влетели в пыль и провалились в колею. По словам Айрата, в этот момент лобовое стекло и всю машину буквально накрыло волной пыли. В целях безопасности, дабы не совершить столкновения в условиях нулевой видимости, пилот решил остановиться, чтобы дождаться, пока пыль рассеется: "Я просто остановился, даже не зарылся. Но тронуться уже не удалось. Пришлось выдёргивать грузовик на буксире. Выручил Матиас Беренгер. Спасибо ему большое. 11 минут, к сожалению, потеряли".
Затем экипаж Мардеева попал в кучу-малу из джипов и грузовиков, искавших навигационную точку на 20-м километре. Пришлось объезжать застрявшие машины. Многие высохшие русла имели один выход, да и тот был занят подсевшим грузовиком либо джипом.
Про ту самую злосчастную контрольную точку нам подробнее рассказал Роберт Аматыч, штурман экипажа Антона Шибалова (№515): "Многие здесь разобрались довольно быстро, но успели наделать следов для тех, кто приехал сюда позже. WPC - это новый вид контрольной точки в этом году, которая "открывается" (сигнал о её взятии виден на навигационном приборе организаторов, установленном в кабине перед штурманом – прим. авт.) в радиусе 300 метров. И когда идёшь курсом по бездорожью, эта точка остаётся где-то в стороне, раньше стрелка организаторского GPS показывала направление к ней. В этом году этого нет, это сделано специально, чтобы усложнить работу штурманов. Мы в этом месте потеряли минут 7-10". До этого экипажу Антона Шибалова пришлось поменять колесо. На это ушло ещё около 12 минут.
Первые потери у команды Renault. Сначала на старт не вышел Герт Хузинк. Вчера практически перед самым финишем его грузовик столкнулся со спортивным джипом. Разбитая кабина и по всей видимости проблемы с рулевым управлением после удара не позволили ему сегодня продолжить гонку. На момент отправки данного пресс-релиза не финишировал Мартин ван ден Бринк на капотной Renault Sherpa. Ехавший за ним некоторое время Дмитрий Сотников, предположил, что у голландца проблемы с двигателем: "Сначала из глушителей валил чёрный дым, затем он стал белым. Это явные проблемы с двигателем, либо пробита прокладка, и вода идёт в цилиндры, либо сгорел клапан, и в каком-то цилиндре нет сгорания, и несгоревшая солярка выбрасывается".
Организаторы ралли-марафона "Дакар-2017" оштрафовали на три минуты чешского гонщика Мартина Коломы, выступающего в зачёте грузовиков, после третьего этапа. В результате Коломы опустился с первого на второе место в итоговом зачёте, а лидером стал пилот "КАМАЗ-мастера" Эдуард Николаев. Кроме того, из-за штрафа Тон ван Генутен опустился на 12-е место, а Мартин Мацик с 11-го на 16-е, в итоге Антон Шибалов поднялся на 10-ю строчку в зачёте грузовиков. По итогам трёх дней гонки Эдуард Николаев возглавил таблицу генеральной классификации грузового зачёта. Дмитрий Сотников – на шестой позиции (+00:11:12). Антон Шибалов – десятый (+00:21:16), Айрат Мардеев – четырнадцатый (+00:35:02).
Сегодня, 5 января, гонщики пройдут четвёртый этап "Сан-Сальвадор-де-Жужуй - Туписа", общей протяжённостью 521 км, длина спецучастка – 416 км. По словам организаторов, Примерно на 3500 метрах Дакар достигнет "крейсерской высоты", на которой соперники должны будут ехать в течение шести дней. Первые дюны, появляющиеся на этой высоте, потребуют от экипажей проявить всё своё мастерство для их преодоления. У штурманов не будет времени, чтобы расслабиться, их ждёт частая смена направлений в боливийской части спецучастка.