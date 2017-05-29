ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) пересмотрело рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании «Архангельский ЦБК» по новой методологии и присвоило рейтинг на уровне ruA+ (что соответствует рейтингу A+(I) по ранее применявшейся шкале). Прогноз по рейтингу - стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне А+(I) со стабильным прогнозом.

Положительное влияние на уровень рейтинга оказали высокие рыночные и конкурентные позиции, которые занимает компания, являясь крупнейшим производителем тарного картона и одним из лидеров по производству целлюлозы в России. При этом деятельность компании характеризуется высоким уровнем географической диверсификации: компания осуществляет свою деятельность на территории 15 регионов России, а доля крупнейшего региона в выручке по итогам 2016 года составила 12%.

Ожидания агентства по высокому уровню рентабельности по итогам 2016 года подтвердились. Чистая прибыль компании, скорректированная на переоценку, составила 5,9 млрд руб. В результате, коэффициенты рентабельности активов, капитала и продаж, рассчитанные по скорректированной чистой прибыли, составили 23%, 43% и 22% соответственно, а значение рентабельности по EBITDA - 33%.

Уровень текущей долговой нагрузки оценивается как комфортный. Отношение выплат по долгу в 2017 году к EBITDA за 2016 год составило 0,4, отношение CFO за 2016 год к выплатам по долгу в течение 2017 года составило 243%. Однако при этом отношение FCF к выплатам по долгу в 2017 году составило -52% из-за отрицательного значения FCF за 2016 год, вызванного выплатой дивидендов в размере 6,3 млрд руб.

«По итогам 2016 года компания продемонстрировала снижение общего уровня долговой нагрузки. Так, отношение долг/EBITDA составило 1,2. С учётом этого выплаты по долгу на горизонте следующих 18 месяцев прогнозируются незначительными в сравнении с доступными источниками ликвидности, что оказывает позитивное влияние на уровень рейтинга», - отмечает управляющий директор по корпоративным и суверенным рейтингам RAEX (Эксперт РА) Павел Митрофанов.

Агентство также отмечает высоко диверсифицированную линейку покупателей и низкий уровень зависимости от поставщиков: доли крупнейших контрагентов по итогам 2016 составили 17% и 24,5% соответственно.

Показатели «стрессовой» и текущей ликвидности были оценены аналитиками агентства на высоком уровне. На 31.12.2016 коэффициент «стрессовой» ликвидности, рассчитанный как отношение активов компании, скорректированных на их кредитное качество согласно методологии, к обязательствам компании по балансу составил 1,1. Показатель текущей ликвидности, рассчитанный с учётом доступных к залогу скорректированных внеоборотных активов в размере 6,5 млрд руб., составил 2,4.

В числе позитивных факторов блока корпоративных рисков были отмечены высокое качество корпоративного управления, а также высокий уровень информационной прозрачности компании и риск-менеджмента.

Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказали высокий уровень валютных рисков компании и низкий уровень стратегического планирования, ввиду отсутствия у компании формализованной стратегии.

По состоянию на 31.12.2016 коэффициента абсолютной ликвидности составил 0,08, что по методологии агентства оценивается как умеренно низкий уровень. При расчёте показателя агентством были учтены краткосрочные обязательства по балансу на последнюю отчётную дату с учётом платежей по операционному лизингу на горизонте следующих 12 месяцев в размере 4,4 млрд руб., а также скорректированный объём денежных средств и краткосрочных финансовых вложений - 369 млн руб.

АО «Архангельский ЦБК» является одним из ведущих целлюлозно-бумажных предприятий страны. По данным РСБУ отчетности на 31.12.2016 активы компании составили 24,8 млрд руб., собственный капитал - 13,2 млрд руб. Выручка компании по итогам 2016 года составила 26,5 млрд руб., чистая прибыль за аналогичный период - 5,6 млрд руб.