ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании RSG International Ltd на уровне ruBBB-. Прогноз по рейтингу - стабильный.

RSG International Ltd входит в ГК КОРТРОС. На RSG International Ltd сосредоточены все строительные проекты, которые реализует группа. «КОРТРОС» специализируется на реализации девелоперских проектов в нескольких регионах России. Крупнейший проект расположен в г. Екатеринбурге («Академический»). Агентство отмечает диверсифицированную структуру выручки и умеренно диверсифицированную структуру себестоимости. Основной продукт компании - это квартиры, поэтому доля крупнейшего покупателя крайне мала. По оценкам агентства, в структуре себестоимости за 2016 год доля крупнейшего подрядчика составила порядка 34%.

К ключевым факторам, оказавшим положительное влияние на рейтинговую оценку, отнесены высокие показатели ликвидности. При расчёте активы компании были скорректированы на уровень риска. Так, на 31.12.2016 коэффициенты «стрессовой», текущей и абсолютной ликвидности составили 1,28, 1,5 и 0,47 соответственно. Высокие значения показателей ликвидности обусловлены тем, что денежные средства, которые составляют порядка 26% активов, размещены в банках с высокими рейтингами. Их планируется направить на погашение долга. Помимо этого в структуре активов компании преобладают запасы и инвестиционное имущество (доля в структуре активов 45% и 23% на 31.12.2016 соответственно), которые представлены земельными участками и строительными объектами. Позитивное влияние на уровень рейтинга оказали умеренно высокие показатели рентабельности, посчитанные по скорректированной чистой прибыли на курсовые разницы, переоценки и доходы от разовых событий. Скорректированный финансовый результат за 2016 год - 6 млн долл., ROA - 0,8%, ROE -2%, рентабельность по EBITDA - 12,5%. Также аналитики агентства выделяют диверсифицированную структуру долговых обязательств. Для деятельности компании не характерна зависимость от крупнейшего кредитора, т.к. его доля в структуре пассивов по итогам 2016 года составляет 16% (облигации).

Кроме того, компания готовит детализированную финансовую модель на среднесрочную перспективу и подробную стратегию развития, в которых отражены все проекты ГК КОРТРОС, что свидетельствует о высоком уровне стратегического обеспечения объекта рейтинга. В открытом доступе есть информация о проектах компании, публикуется отчётность объекта рейтинга, а также ряда других компаний ГК КОРТРОС, что оказывает позитивное влияние на рейтинг. Помимо этого, у компании умеренно высокий уровень корпоративного управления. У ГК КОРТРОС есть совет директоров, который состоит из 11 человек. В его составе есть 1 независимый директор. Решения руководства протоколируются. Низкие валютные риски и высокий уровень организации риск-менеджмента также оказывают позитивное влияние на рейтинг. «Крупнейшим собственником ГК КОРТРОС является ГК Ренова, доля которой в капитале рейтингуемого объекта составляет 75%. Активное участие собственника в управлении компанией, а также возможность оказать финансовую поддержку положительно отразились на уровне рейтинга», - отмечает ведущий аналитик по корпоративным и суверенным рейтингам RAEX (Эксперт РА) Анатолий Назарук.

Среди сдерживающих факторов выделены высокий уровень текущей и общей долговой нагрузки. На 31.12.2016 общая величина долга по балансу - 229,6 млн долл. Облигации составляют 56% долга (у компании 5 выпусков, ближайшее погашение в размере 3 млрд руб. состоится 18.09.2018, также 3 млрд руб. погашаются 22.08.2019, 1 млрд руб. - 18.06.2021, 3 млрд руб. - 01.04.2022 и 3 млрд руб. - 11.11.2025). При расчётах агентство исходило из предпосылки, что порядка 50% долга представляет собой оборачиваемые кредитные линии, что снижает риски текущей долговой нагрузки. С учетом этого отношение процентов к уплате в ближайшие 12 месяцев к EBITDA за 2016 год - 1,09, выплаты по долгу в ближайшие 12 месяцев к EBITDA за 2016 год - 2,72, отношение CFO к выплатам по долгу в ближайшие 12 месяцев - 35,5%. На 31.12.2016 отношение долга к EBITDA - 7,6. При расчетах агентство использует скорректированный на переоценки и разовые события показатель EBITDA, значение показателя за 2016 год составило 30,2 млн долл. Существенное влияние на корректировку EBITDA оказал доход от продажи гостиницы, полученный в 2016 году. Однако компания рассматривает возможность сокращения долговой нагрузки за счет доходов от этой продажи на 40-50 млн долл. В своей деятельности компания ориентируется на показатель чистого долга к EBITDA на уровне не более 3,5. По расчетам агентства этот показатель на 31.12.2016 составил 2,77. Для деятельности компании характерны невысокие показатели прогнозной ликвидности. Значение коэффициента прогнозной ликвидности - 1,09. На горизонте 18 месяцев притоки ликвидности незначительно превышают расходы на обслуживание долга и капитальные затраты, что оказывает давление на уровень рейтинга. Объем доступной ликвидности с учетом корректировки по уровню риска составит 370,5 млн долл., в том числе невыбранные кредитные линии (129,4 млн долл.). При этом на обслуживание долга и капитальные затраты компания планирует потратить 340,2 млн долл. Средние рыночные позиции и умеренно низкие перспективы развития и тенденции строительной отрасли, связанные с неопределенностью будущей динамики рыночного спроса и вероятным снижением цен на новое жилье, оказывают давление на рейтинг компании.

Согласно отчётности по МСФО, объем активов компании по состоянию на 31.12.2016 составил 813 млн долл., капитал - 325 млн долл., выручка компании за 2016 составила 307 млн долл., чистая прибыль за тот же период - 38 млн долл.