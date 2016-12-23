Экспорт астраханской сельхозпродукции вырос в пять раз
23.12.2016, 14:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Агропромышленный комплекс региона набирает обороты и активно включился в борьбу за место на глобальном сельхозрынке. Об этом губернатор Астраханской области Александр Жилкин заявил сегодня, выступая с докладом об итогах 2016 года. «Объемы производства астраханского АПК превысили уровень прошлого года и составили свыше 40 млрд. рублей», - сказал он.
По словам Александра Жилкина, экспорт астраханской сельхозпродукции увеличился в 5,5 раз по сравнению с прошлым годом. Выращено и реализовано порядка 1,5 млн. тонн овоще-бахчевой продукции и картофеля. «В этом году посадили столовый виноград на площади 100 гектаров, а в следующем планируем еще 300 гектаров, - рассказал губернатор. - Выходим на выращивание орехов, в частности, арахиса».
Астраханские фермеры первыми в России приступили к строительству и модернизации овощехранилищ, заметил губернатор. Это позволяет обеспечивать внесезонные поставки в крупные сетевые магазины. Что касается переработки, в 2016-м удалось переработать свыше 80 тыс. тонн продукции, что в полтора раза больше прошлогодних показателей.
По словам губернатора, уходящий год стал серьезным испытанием для животноводов. «Но в сложных эпидемиологических условиях нам удалось не только сохранить, но и нарастить поголовье сельскохозяйственных животных, увеличить объемы реализованного мяса, молока, яиц», - сказал он.
Глава региона подчеркнул высокий уровень селекционно-генетической работы в Астраханской области – местные хозяйства не раз побеждали на выставках. А в 2017-м регион может стать площадкой для проведения российской выставки племенных овец и коз.
По словам Александра Жилкина, экспорт астраханской сельхозпродукции увеличился в 5,5 раз по сравнению с прошлым годом. Выращено и реализовано порядка 1,5 млн. тонн овоще-бахчевой продукции и картофеля. «В этом году посадили столовый виноград на площади 100 гектаров, а в следующем планируем еще 300 гектаров, - рассказал губернатор. - Выходим на выращивание орехов, в частности, арахиса».
Астраханские фермеры первыми в России приступили к строительству и модернизации овощехранилищ, заметил губернатор. Это позволяет обеспечивать внесезонные поставки в крупные сетевые магазины. Что касается переработки, в 2016-м удалось переработать свыше 80 тыс. тонн продукции, что в полтора раза больше прошлогодних показателей.
По словам губернатора, уходящий год стал серьезным испытанием для животноводов. «Но в сложных эпидемиологических условиях нам удалось не только сохранить, но и нарастить поголовье сельскохозяйственных животных, увеличить объемы реализованного мяса, молока, яиц», - сказал он.
Глава региона подчеркнул высокий уровень селекционно-генетической работы в Астраханской области – местные хозяйства не раз побеждали на выставках. А в 2017-м регион может стать площадкой для проведения российской выставки племенных овец и коз.