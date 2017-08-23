ОРЕАНДА-НОВОСТИ 22 августа 2017 года министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачёв провёл оперативное совещание с заместителями министра и директорами департаментов Минсельхоза России.



Министр сельского хозяйства отметил, что несмотря на сложные погодные условия весной и летом текущего года, урожай зерна в 2017 году позволит полностью обеспечить растущие потребности в продовольственном и фуражном зерне. «Прогноз по урожаю зерна ещё будет уточняться, в Поволжье и Сибири ещё только приступили к уборке, пока планируем собрать 110 млн тонн», - сказал Александр Ткачёв и подчеркнул, что на сегодняшний день ситуация на рынке зерна стабильная. «Мы не прогнозируем затоваривания внутреннего рынка, потому что на глобальном рынке прогнозируется сокращение сборов зерна в США, Канаде и странах Европы, что позволит России нарастить объёмы экспорта зерновых до 40 млн тонн в сезоне 2017/2018», - добавил он.



Министр отметил, что полученный в текущем году урожай пшеницы будет востребован на мировом рынке и по итогам сезона 2017/18 г. превысит результаты прошлого сельхозгода (сезон 2016/2017 – 35,5 млн тонн зерновых, в том числе 27,1 млн тонн пшеницы).



Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Пётр Чекмарев рассказал о ходе уборочной кампании, обеспеченности производителей материально-техническими и финансовыми ресурсами. «На 21 августа т. г. собрано более 77 млн тонн зерновых, на 3 млн тонн меньше, чем годом ранее. В целом по России на текущую дату уровень обеспеченности сельхозпроизводителей семенами, минеральными удобрениями, топливом, сельхозтехникой в среднем на 3-5% выше уровня прошлого года», - сообщил директор профильного департамента.



По состоянию на 17 августа 2017 г. предприятиям и организациям АПК Российской Федерации на проведение сезонных полевых работ выдано кредитных ресурсов на сумму 204,23 млрд руб., что на 12,8% выше уровня аналогичного периода прошлого года.



Заместитель министра сельского хозяйства Евгений Непоклонов доложил о ситуации на агропродовольственных рынках, в том числе на рынке зерна. Он отметил, что с учетом растущих потребностей в кормах для обеспечения нужд животноводства, а также роста темпов экспорта зерновых, полученный урожай сбалансирует внутренний зерновой рынок. «Уже сейчас текущие темпы экспорта зерновых выше прошлогодних на 28%. На 16 августа т. г. экспортировано 4,6 млн тонн зерна, в том числе 3,1 млн тонн пшеницы. Ожидаем дальнейшего роста поставок зерна на мировой рынок», - выразил уверенность Евгений Непоклонов.



В настоящее время Россия активно осваивает новые рынки, например, в августе была отгружена пшеница в Венесуэлу, перспективные направления открываются для российского зерна в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Продолжается работа по расширению возможностей выхода отечественной сельхозпродукции, в том числе и зерна на рынок Китая.



В ходе совещания поднимались вопросы регулирования зернового рынка, в том числе интервенции, тенденции на различных рынках сельхозпродукции, ситуация в животноводстве.



За 1 полугодие 2017 года производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий по данным Росстата составило 6,48 млн тонн, что на 3,8% или на 239,1 тыс. тонн больше уровня соответствующего периода 2016 года, в том числе в сельскохозяйственных организациях производство скота и птицы на убой увеличилось на 5,2%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – на 4,3% и в хозяйствах населения сократилось на 2,5%. Основной прирост производства скота и птицы на убой обеспечен за счет увеличения производства на убой свиней и птицы, а также овец и коз. В 2017 году производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий по оценке составит 14,4 млн тонн, что на 2,8% или на 394,4 тыс. тонн больше уровня 2016 года.