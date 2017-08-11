ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Поддержка животноводов с целью помочь им встать на ноги и предотвратить дальнейшие потери скота имеет решающее значение для пострадавших от засухи в Эфиопии, где уровень голода в этом году начал расти, предупредила сегодня Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций (ФАО).

Засуха привела к разрушению средств к существованию пастухов, поскольку уничтожила пастбища и точки водопоя, что привело к огромному падежу животных и распространению их болезней, особенно в южном и юго-восточном регионах страны, тогда как другие регионы ещё восстанавливаются после засухи, спровоцированной Эль-Ниньо.

Животноводы, пострадавшие от засухи, сталкиваются с сокращением производства молока, ростом недоедания, ограниченными возможностями получения дохода и строго ограниченным доступом к продовольствию. Около 8,5 миллионов человек - каждый восьмой - страдают от голода; из них 3,3 миллиона человек проживают в сомалийском регионе.

Текущий продовольственный и нутриционный кризис наносит значительный удар по средствам к существованию животноводов. Для семей, зависящих от домашнего скота, животные буквально помогают людям выжить, особенно это касается детей, беременных и кормящих женщин, для которых молоко является важным источником питания.

Уже были потеряны 2 миллиона животных, и ФАО предлагает свою помощь наиболее уязвимым животноводческим общинам, проводя вакцинацию и лечение животных, обеспечивая дополнительное питание и воду, восстановление точек водопоя и доставку кормов.

«Крайне важно обеспечивать эту поддержку вплоть до октября, когда должны начаться дожди, чтобы начать процесс восстановления и предотвратить дальнейшие потери животных. Если мы ничего не предпримем сейчас, голод и недоедание будут только усугубляться в пасторальных общинах», - сказал Абдул Карим Баб заместитель представителя ФАО в Эфиопии.

Предоставляя дополнительные корма и воду для скота, одновременно поддерживая производство кормов, ФАО стремится защитить основных размножающихся животных и позволить семьям, пострадавшим от засухи, восстановить свои средства к существованию. Кампании по охране здоровья животных будут усилены, чтобы защитить животных, особенно до тех пор, пока не начнутся дожди, когда они слабы и наиболее восприимчивы к паразитам или инфекционным заболеваниям.