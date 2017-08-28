ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Транспортная группа FESCO обеспечит доставку из Санкт-Петербурга с Ленинградского Металлического завода (входит в состав ГК "Силовые машины") на Красноярскую ГЭС двух рабочих колёс гидротурбин, каждое из которых имеет габаритный диаметр 8,5 м и вес 244 тонны. Это самые массивные радиально-осевые колёса в России, произведённые "Силовыми машинами" за историю производства гидрооборудования на Ленинградском Металлическом заводе.

Для проекта специалистами FESCO была разработана комплексная транспортно-технологическая схема, включающая в себя уникальные схемы погрузки и разгрузки с необорудованных причалов, а также маршрут и технологию мультимодальной транспортировки. До начала перегрузки на месте отправки были произведены усиление и выравнивание площадки причала, а также съёмка рельефа дна, что позволило произвести безопасную установку судна у причала.

26 августа колёса с помощью плавкрана были погружены сначала на понтон крана, а затем на судно типа река-море, которое через Беломорско-Балтийский канал проследует в Белое море, а оттуда по Северному морскому пути до реки Енисей и причала Красноярской ГЭС. На месте гидроагрегаты будут выгружены на прицепы модульного типа и доставлены на станцию. Ориентировочное транзитное время составит 30 дней.

Кроме того, FESCO обеспечит сухопутную транспортировку дополнительного оборудования общим весом 160 тонн.